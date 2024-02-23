Bilecik ve Bozüyük'te Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Bilecik ve Bozüyük'te Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Tamamlandı

Bilecik ve Bozüyük\'te Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Tamamlandı

Bilecik ve Bozüyük'te düzenlenen Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları çekişmeli maçlarla sona erdi. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kütahya, Yalova ve Bilecik'ten toplam 24 takımın katıldığı turnuvada, başarılı olan takımlar yarı final müsabakalarında okullarını temsil edecekler.

23.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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Bilecik ve Bozüyük'ün ev sahipliği yaptığı Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları çekişmeli maçlarla tamamlandı.

Okul Spor Faaliyetleri programında yer alan Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları, İstasyon Çok Amaçlı ve Bozüyük Merkez Spor Salonunda oynanan çekişmeli maçlarla tamamlanarak finallere katılacak takımlar belirlendi. Turnuvaya; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kütahya, Yalova ve ev sahibi olarak Bilecik dahil toplam 8 farklı ildeki 24 takımdan 240 sporcu ve 4'ü ulusal olmak üzere 8 hakem katıldı. Kız müsabakaları İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda, erkek müsabakaları ise Bozüyük Merkez Spor Salonunda yapıldı. Grup müsabakaları sonucuna göre başarılı olan takımlar Sakarya'da düzenlenecek olan yarı final müsabakalarında okullarını temsil edecekler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik ve Bozüyük'te Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik ve Bozüyük'te Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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