Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3'üncüsü oldu

Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3\'üncüsü oldu

Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar U-18 Ferdi Atletizm Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş, gülle atmada 15.75 metre, cirit atmada 55.09 metre atarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu Abdulkerim Akdaş ve antrenörü Sercan Ocak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

27.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3'üncüsü oldu.

Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar U-18 Ferdi Atletizm Şampiyonası 117 kadın, 144 erkek olmak üzere toplam 261 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş gülle atmada 15.75 metre, cirit atmada 55.09 metre atarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Abdulkerim Akdaş'a bronz madalyası takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu Abdulkerim Akdaş ve antrenörü Sercan Ocak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Atletizm, Gençlik, Türkiye, Mersin, Alanya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:30:20. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement