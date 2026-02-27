Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı - Son Dakika
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
27.02.2026 15:35
Fransa Ligue 1'de Müslüman oyuncuların oruçlarını açması için maçların durdurulmasına izin verilmezken, Nantes kalecisi Anthony Lopes, Le Havre maçında takım arkadaşlarının oruçlarını açabilmesi için bilerek sakatlık numarası yaptı. Yıldız kalecinin o hareketi büyük beğeni aldı.

Fransa Ligue 1'de Müslüman futbolcuların oruç açabilmesi için maçların durdurulmasına izin verilmemesi tartışmaları beraberinde getirirken, Le Havre AC – FC Nantes karşılaşmasında dikkat çeken bir an yaşandı.

KALECİDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

İddiaya göre Nantes kalecisi Anthony Lopes, takım arkadaşlarının oruç açabilmesi için kısa bir süre kazanmak amacıyla sakatlık numarası yaptı. O anlarda oyun dururken bazı futbolcuların su içtiği görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar Lopes'in hareketini "takım arkadaşlarına destek" olarak değerlendirirken, bazıları ise bu yöntemin tartışmalı olduğunu savundu. Fransa Futbol Federasyonu'nun lig maçlarında iftar molasına izin vermemesi daha önce de gündem olmuştu.

O anlardan kareler;

