Yaz spor okulundaki çocukların hedefi milli formayı giymek - Son Dakika
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Yaz spor okulundaki çocukların hedefi milli formayı giymek

11.08.2022 09:46

Bingöl'de açılan yaz spor okulundaki basketbol alanında eğitim gören çocukların hedefi, ay-yıldızlı formayı giymek.

Bingöl'de açılan yaz spor okulundaki basketbol alanında eğitim gören çocukların hedefi, ay-yıldızlı formayı giymek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde açılan Yaz Spor Okulları, çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmesini sağlıyor. İl Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Çok Amaçlı Spor Salonu'nda haftanın belirli günlerinde basketbol eğitimi alan çocuklar, hem müsabakalara hazırlanıyor hem de takım seçmeleri için formayı terletiyor. Çeşitli kademelerde basketbol eğitimi alan 150'ye yakın çocuğun hedefi ise milli forma giymek.

Basketbol Antrenörü Selçuk Aydoğdu, "Yaz Spor Okulları devam ediyor. Yaklaşık 150'ye yakın öğrencimiz var. Antrenmanlarımız dolu dolu geçiyor. Çocuklar da çok heyecanlı. Özellikle bu sportif sahaların yapılması, salonların yapılması bizim için ciddi bir avantaj sağladı. Amacımız burada çocuklara doğru eğitimi vermek, basketbolu doğru öğretmek. Bingöl birçok branşta başarı elde etti, bizim de amacımız basketbolun çıtasını yükseltip, Bingöl'ü basketbol şehri yapmak" dedi.

Yıldız takımının geçen yıl şampiyon olduğunu aktaran Aydoğdu, "Bizim 2008-2009 yıldız takımımız, geçen yıl Diyarbakır ve Elazığ'da bölge şampiyonluğu yaşadı. Tabi bu şampiyonluk çocukların hedefini çok yükseltti. Çocukların hedefi şuan milli takıma girmek, ay-yıldızlı formayı sırtında taşımak. Çocuklar önce iyi insan olacak sonra iyi sporcu olacak. İnşallah milli takımlarda hem şehrini hem de kendisini temsil edecek" şeklinde konuştu.

Hedefinin milli takıma girmek olduğunu dile getiren Muhammed Fatih Öztürk, "Burada basketbol oynuyorum, sporcu olmaya çalışıyorum. Selçuk hocam ve arkadaşlarımla beraber basketbol oynuyorum. Benim hedefim milli takıma ve herhangi bir takıma seçilmek, basketbolda gelişmek. Bize bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

basketbol, Bingöl, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaz spor okulundaki çocukların hedefi milli formayı giymek - Son Dakika

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