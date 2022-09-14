Bingöl haberleri: Genç halterciler Avrupa Şampiyonası öncesi Nazilli'de

HALTER Genç Kadın Milli Takımı, 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası öncesi Aydın Nazilli'de kamp yapıyor. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İlçe Spor Müdürü Güven Eker ve Nazilli Belediyespor Basın Sözcüsü Ümit Özmen, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 15-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak şampiyona öncesi millileri İsabeyli Spor Salonu'nda ziyaret etti. Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, ziyarette, "Milli takımımıza kamp için Nazilli'mizi tercih edip geldiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şampiyona öncesinde ekim ayının 14'üne kadar Nazilli'de beraber olacağız. 15 Ekim-25 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk Tiran'da yapılacak olan şampiyonada milli sporcularımıza üstün başarılar diliyor. Kendilerinden de şampiyonluklar ve madalyalar bekliyoruz" dedi.

Halter Kadın Milli Takımlar Başantrenörü Meliha Sarıkoca da, "Nazilli'deki kampımız çok güzel geçiyor. Bunun içinde Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a çok teşekkür ediyoruz. Nazilli halkı gerçekten bizleri bağrına bastı. Burada çok mutluyuz, sporcularımız çok mutlular neşe içinde çalışıyorlar. Burada kamp yapan sporcularımız Avrupa ve Dünya şampiyonalarından madalyalar kazanan sporcularımız. Tiran'da yapılacak olan şampiyonada 7-8 tane madalya bekliyoruz. Bunlardan en az 3 tanesinin altın olacağını düşünüyorum. Nazilli'nin de bize uğurlu geleceğini düşünüyorum. İnşallah ülkemize madalyalar ile döneceğiz. Hem Nazilli'mizi hem de Türkiye'mizi gururlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

BURCU'NUN HEDEFİ YİNE MADALYA

Nazilli'nin yetiştirdiği U15 Avrupa ve Dünya şampiyonu halterci Burcu İldem Gerçekden ise, "Ben Nazilli Belediyespor sporcusu olarak Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemize altın madalyalar kazandırdım. İnşallah Arnavutluk Tiran'da yapılacak olan şampiyonada da altın madalya kazanacağıma inanıyorum. Ülkemizi ve Nazilli'mizi gururlandırmak istiyorum" dedi.

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