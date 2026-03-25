Bingölspor, Kahramanmaraşspor ile Berabere Kaldı

25.03.2026 17:40
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider 12 Bingölspor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor ile 1-1 berabere kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 26'ncı hafta mücadelesinde lider 12 Bingölspor, Bingöl Şehir Stadyumu'nda Kahramanmaraşspor'u ağırladı. İzmir bölgesi hakemlerinden Erdem Demirtaş'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında rakip kalede baskı kuran 12 Bingölspor, aradığı golü bulamazken 19'uncu dakikada Vedat Saygı'nın attığı golle 1-0 geriye düştü. İlk yarının kalan dakikalarında beraberlik için yüklenen Bingöl ekibi, soyunma odasına mağlup girdi. Ev sahibi ekip, 50'nci dakikada Berk Ali Nizam'ın fileleri havalandırmasıyla skora dengeyi getirdi: 1-1. Karşılaşmanın kalan süresinde her iki takımın çabaları da sonucu değiştirmeye yetmeyince, 90+7'nci dakika sonunda taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Kaynak: DHA

