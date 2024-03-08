Binicilikte Kadın Sayısının Artmasını İsteyen Genç Şampiyon

Binicilikte ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok şampiyonluğu olan 16 yaşındaki Duru Ersoy, bu sporda kadın sayısının artmasını istediğini söyledi.
Sekiz yaşında biniciliğe başlayan ve bir yıl sonra ilk müsabakasını koşan Duru Ersoy, bugüne kadar 497 organizasyona katıldı. Bu müsabakaların 78'inde birinci olan, 249 müsabakadan da derece elde eden Duru, 2021'de ilk kez milli takımın yıldız kategorisinde yer aldı.
Bir yıl arayla genç ve genç yetişkin kategorilerinde de milli takım için mücadele eden Duru Ersoy, ulusal, Balkan Şampiyonaları ve Avrupa'daki önemli yarışlarda dereceler elde etti.
145 santimetrede 15 yaşında final koşan ilk sporcu olma unvanını da elinde bulunduran Duru, küçük yaştaki kızların da neler yapabileceğini herkese gösterdi.
Duru'nun gelecek yıllarda örnek aldığı yabancı sporcular gibi kadınların başarılı olabildiğini herkese göstermeyi hedefliyor.
"Binicilikte çoğu zaman kadınların ön plana çıktığını görüyoruz"
Duru Ersoy, biniciliğin erkek ve kadın olarak karışık yapılan tek spor olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Binicilik, yaş ve cinsiyet ayırt etmez. Binicilikte başlangıç aşamasında kadınların ön plana çıktığını görüyoruz. 18 yaş sonrası ilgi azalıyor. O yüzden 18 yaş sonrasında da binici kadınların sayısının artmasını istiyorum. Kadınlar isterlerse her şeyi yapar. Kadınlar tarafından biniciliğin yapılamayacak bir yanı yok. Kadınların erkeklerden geri kalan bir yanı yoktur. Bunu tamamıyla yürekten söylüyorum. Her sporda olduğu gibi inişler ve çıkışlar olabilir. Ayağımız takılabilir. Moral bozmadan yola devam etmek gerekiyor. Bu durumlardan da ders çıkarılması gerekiyor. Bazı yerlerde cesaretimizin erkeklerden daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Ben ayağa kalkmak için her zaman atıma güvendim. Eğer ben hata yaptıysam her zaman atımı karşıma alarak konuşur ve ondan özür dilerim. Her müsabaka öncesi de atıma sarılırım. Ona ve kendime güvendiğimi söylerim. Ödüllerini verir, onu severim. Kendime güvendiğimi, ona güvendiğimi, gerçekten başarılı bir ekip olduğumuzu ve böyle devam edeceğimizi söylerim."
"Binicilik empati yeteneğini geliştiren bir spor"
Biniciliğin hissedebilecek en saf duygu olduğunu, aynı dili konuşmadıkları bir hayvanla tek yürek olup başarılar elde ettiklerini ifade eden Duru, atların çok duygusal hayvanlar olduğunu söyledi.
Atların insanların duygusunu hissettiğini ve ona göre davrandığını belirten Duru, "Atım Natil'le de duygularımızla iletişim kuruyoruz. Binicilik bu yüzden empati yeteneğini geliştiren bir spor. At üstünde çok zaman geçirmeyi çok seviyorum. At deyince aklıma tüm duygular geliyor. Ata binmek, tertemiz bir denizin kokusunu içine çekerek gün batımını müzik eşliğinde izlemek gibidir." diye konuştu.
Her zaman katıldığı müsabakalarda başarılı olmayı hedeflediğini aktaran Duru, "Bundan sonraki hedefim Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve orada iyi bir derece elde etmek. Türkiye'deki Atatürk Kupası ve TBMM gibi önemli koşularda da büyük başarılar elde etmek istiyorum. Emin adımlarla bu sporun en üst seviyesine kadar yükselmek istiyorum." dedi.
Anne Esra Ersoy: "Kızım sayesinde biniciliğe başlayanlar oldu"
Duru'nun annesi Esra Ersoy da kızının anaokulu döneminde binicilikle tanıştığını ve o dönemden beri binicilik sporunun içinde olduğunu söyledi.
Anne ve babası olarak Duru'nun başarılı olabilmesi için sürekli destek verdiklerine dikkati çeken Esra Ersoy, şunları kaydetti:
"Duru'nun duygusallığının yanında güçlü bir yapısı var. Her zaman mücadelecidir. Zaman zaman zorluk çektiği dönemler oldu. Yapmak istedikleri yapamayınca morali bozuldu. Biz sürekli 'yapabilirsin' diyerek yeniden ayağa kaldırdık. Duru, at bakımında da iyidir. At bakımından, tedavisine, atın hazırlanmasına kadar hep sürecin içinde. Duru'nun bu emeğini görünce hayran kitlesi de çoğaldı. Çok kişiye örnek oluyor. 16 yaşında olmasına rağmen kızım sayesinde biniciliğe başlayanlar oldu. Babası da ben de kızımla gurur duyuyorum. Çok daha başarılı olacağına inanıyorum."
Son Dakika › Spor › Binicilikte Kadın Sayısının Artmasını İsteyen Genç Şampiyon - Son Dakika
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