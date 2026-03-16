Bundesliga 2'nin 26. haftasında lider Schalke, sahasında Hannover ile 2-2 berabere kaldı. Veltins Arena'da oynanan mücadelede Alman ekibi iki farklı üstünlüğünü koruyamadı.
Karşılaşmanın ilk yarısında Schalke etkili bir performans sergiledi. Ev sahibi ekip 29. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle öne geçerken, 38. dakikada Kenan Karaman farkı ikiye çıkardı. Dzeko'nun performansı özellikle Türkiye'deki futbolseverlerin de dikkatini çekti.
İşte Dzeko'nun o golü;
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'nun golünü gören sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Taraftarlar, "Golcü dediğin böyle olur" ve "Keşke gitmeseydi" gibi paylaşımlarla tecrübeli futbolcuya övgüde bulundu.
Öte yandan Edin Dzeko karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Schalke'nin öne geçtiği mücadelede Hannover skoru dengeleyerek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol - Son Dakika
