Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol

Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol
16.03.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bundesliga 2'nin 26. haftasında lider Schalke, Hannover ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Schalke'nin gollerini Edin Dzeko ve Kenan Karaman attı. Dzeko'nun performansı, Türkiye'deki futbolseverlerin dikkatini çekti. Özellikle Fenerbahçe taraftarları, Dzeko'nun golü sonrası övgü dolu yorumlar yaptı. Taraftarlar, ''Golcü dediğin böyle olur'' ve ''Keşke gitmeseydi'' gibi paylaşımlarla tecrübeli futbolcuya övgüde bulundu.

Bundesliga 2'nin 26. haftasında lider Schalke, sahasında Hannover ile 2-2 berabere kaldı. Veltins Arena'da oynanan mücadelede Alman ekibi iki farklı üstünlüğünü koruyamadı.

DZEKO VE KENAN KARAMAN SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Schalke etkili bir performans sergiledi. Ev sahibi ekip 29. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle öne geçerken, 38. dakikada Kenan Karaman farkı ikiye çıkardı. Dzeko'nun performansı özellikle Türkiye'deki futbolseverlerin de dikkatini çekti.

İşte Dzeko'nun o golü;

Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol
Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol
Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol
Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YORUM YAĞDI

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'nun golünü gören sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Taraftarlar, "Golcü dediğin böyle olur" ve "Keşke gitmeseydi" gibi paylaşımlarla tecrübeli futbolcuya övgüde bulundu.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Edin Dzeko karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Schalke'nin öne geçtiği mücadelede Hannover skoru dengeleyerek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol

Fenerbahçe, Edin Dzeko, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mh459267 Mh459267:
    KEŞKE...ŞAMP 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 10:10:02. #7.13#
SON DAKİKA: Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.