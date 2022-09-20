Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı

20.09.2022 14:59
Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı

Bir dönem Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor'u deneyimli çalıştırıcı Aykut Kocaman, şaşırtan bir teklif aldı. TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, Kocaman'ı takımın başına getirmek istedi. Karadeniz ekibinin, "Gel şampiyon olalım" ifadelerini kullanarak yaptığı teklifi, Aykut Kocaman kabul etmedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile tarihi başarılar yaşayan teknik direktör Aykut Kocaman, 1. Lig ekibi Samsunspor'dan sürpriz bir teklif aldı.

SAMSUNSPOR, AYKUT KOCAMAN'A TALİP OLDU

Ajansspor'un haberine göre, 1. Lig ekibi Samsunspor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek için harekete geçti. Karadeniz ekibinin teklif sonrası taraflar arasında yaşananlar ortaya çıktı. Yapılan teklifte, "Gel şampiyon olalım hocam." ifadelerinin kullanıldığı iddia edildi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Karadeniz ekibinin teklifini teşekkür ederek geri çeviren Aykut Kocaman, bu sezon hiçbir takımı çalıştırmak istemediğini belirtti. Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Samsunspor ise rotasını başka adaylara çevirdi.

YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig

Aykut Kocaman, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! 'Gel şampiyon olalım hocam' dediler ama olmadı - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:06 Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
13:11 Mardin'de vahşet: Katil koca, eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçaklayıp, boğazını keserek katletti
12:48 Tutuklu Selahattin Demirtaş, Elazığ'daki afişlere tepki gösterdi
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 15:05:31. #1.13#
SON DAKİKA: Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement