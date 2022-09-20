Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile tarihi başarılar yaşayan teknik direktör Aykut Kocaman, 1. Lig ekibi Samsunspor'dan sürpriz bir teklif aldı.

SAMSUNSPOR, AYKUT KOCAMAN'A TALİP OLDU

Ajansspor'un haberine göre, 1. Lig ekibi Samsunspor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek için harekete geçti. Karadeniz ekibinin teklif sonrası taraflar arasında yaşananlar ortaya çıktı. Yapılan teklifte, "Gel şampiyon olalım hocam." ifadelerinin kullanıldığı iddia edildi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Karadeniz ekibinin teklifini teşekkür ederek geri çeviren Aykut Kocaman, bu sezon hiçbir takımı çalıştırmak istemediğini belirtti. Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Samsunspor ise rotasını başka adaylara çevirdi.