Futbolu bırakan eski Fenerbahçeli Diego Ribas son maçında sürpriz bir harekete imza attı - Son Dakika
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Futbolu bırakan eski Fenerbahçeli Diego Ribas son maçında sürpriz bir harekete imza attı

14.11.2022 11:24

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 37 yaşındaki Diego Ribas kariyerini noktaladı. Flamengo'nun sahasında Avai'ye 2-1 kaybettiği karşılaşmada futbolu bırakan futbolcu 57. dakikada oyundan çıkarken formasını 'Gabigol' lakaplı Gabriel Barbosa'ya verdi.

Avrupa'nın önde gelen takımlarında ve bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Diego Ribas, 37 yaşında futbolu bıraktı.

FORMASINI BARBOSA'YA VERDİ

Brezilya Serie A'da Flamengo'nun sahasında Avai'ye 2-1 kaybettiği karşılaşmada futbolu bırakan Diego Ribas, Mücadelenin 57'nci dakikasında yerini Thiago Maia'ya bıraktı. Yıldız isim, oyundan çıkarken formasını Gabriel Barbosa'ya (Gabigol) verdi.

Eski Fenerbahçeli Diego Ribas, futbolu bıraktı! Son maçında sürpriz bir harekete imza attı

AVRUPA DEVLERİNİN FORMASINI GİYDİ

Kendi 10 numaralı formasının altına, Gabigol'ün isminin yazılı olduğu 10 numaralı bir forma daha giyen Diego Ribas, oyundan çıkarken 26 yaşındaki forvete bu formayı teslim etti. Oyundan çıkarken duygusal anlar yaşayan 37 yaşındaki futbolcu; takım arkadaşları, rakip oyuncular ve taraftarların alkışları eşliğinde sahaya terk etti. Brezilyalı 10 numara kariyerinde Porto, Werder Bremen, Juventus ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının formalarını giydi.

Eski Fenerbahçeli Diego Ribas, futbolu bıraktı! Son maçında sürpriz bir harekete imza attı
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Son Dakika Spor Futbolu bırakan eski Fenerbahçeli Diego Ribas son maçında sürpriz bir harekete imza attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolu bırakan eski Fenerbahçeli Diego Ribas son maçında sürpriz bir harekete imza attı - Son Dakika
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