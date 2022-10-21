Fransız yıldız Franck Ribery, 39 yaşında futbolu bıraktı

İtalya Serie A ekibi Salernitana forması giyen Franck Ribery kramponlarını astı. Fransız yıldız 39 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

"BU MACERADA BANA EŞLİK EDEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bayern Münih ile tarihi başarılar yaşadıktan sonra Fiorentina'ya ardından da Salernitana'ya transfer olan Franck Ribery, emeklilik kararını sosyal medyadan duyurdu. Fransız yıldız yaptığı paylaşımda, "Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla... Bu büyük macerada bana eşlik eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Galatasaray formasını 2005 yılında giyen Ribery, sarı-kırmızılılarla 14 maça çıkmıştı. Efsane futbolcu daha sonra sırasıyla Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana'da top koşturdu. Ribery, Bayern ile 9 kez Bundesliga ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.