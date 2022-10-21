Fransız yıldız Franck Ribery, 39 yaşında futbolu bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız yıldız Franck Ribery, 39 yaşında futbolu bıraktı

21.10.2022 15:53

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Fransız yıldız Franck Ribery, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Bayern Münih formasıyla büyük başarılar yaşayan ve son olarak Salernitana için top koşturan Ribery, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla." ifadesine yer verdi.

İtalya Serie A ekibi Salernitana forması giyen Franck Ribery kramponlarını astı. Fransız yıldız 39 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

"BU MACERADA BANA EŞLİK EDEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bayern Münih ile tarihi başarılar yaşadıktan sonra Fiorentina'ya ardından da Salernitana'ya transfer olan Franck Ribery, emeklilik kararını sosyal medyadan duyurdu. Fransız yıldız yaptığı paylaşımda, "Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla... Bu büyük macerada bana eşlik eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Franck Ribery futbolculuk kariyerine nokta koydu: Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Galatasaray formasını 2005 yılında giyen Ribery, sarı-kırmızılılarla 14 maça çıkmıştı. Efsane futbolcu daha sonra sırasıyla Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana'da top koşturdu. Ribery, Bayern ile 9 kez Bundesliga ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

YORUMLAR
500
İngiliz basınından bomba iddia: İlkay Gündoğan, Galatasaray'a transfer oluyor İngiliz basınından bomba iddia: İlkay Gündoğan, Galatasaray'a transfer oluyor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki rakipleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki rakipleri...

Franck Ribery, Bayern Münih, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransız yıldız Franck Ribery, 39 yaşında futbolu bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Kraliyet gelini Meghan Markle'ın 16 yıl önce oynadığı gençlik dizisindeki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu
15:36 İngiliz basınından bomba iddia: İlkay Gündoğan, Galatasaray'a transfer oluyor
15:19 Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Yapılan açıklamada seferlerin tek hat üzerinden sürdüğü bildirildi
15:05 Fransız yıldız Franck Ribery, 39 yaşında futbolu bıraktı
15:03 Arnavutköy'deki Halk Ekmek fabrikası önünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ile İBB yetkilisi arasında gerginlik yaşandı
14:58 FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, Atina Başpiskopos'unun "Yunanistan'ı nasıl buluyorsun?" sorusunu yanıtladı: Biz bir aileyiz
14:42 Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Ronaldo olayını açıkladı: Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi, futbol bir takım sporudur
14:38 Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, görev yaptığı sürede aldığı hediyelerin detayını açıklamadığı gerekçesiyle siyasetten men edildi
14:22 Almanca öğretmeninin evinde ölü bulunan 17 yaşındaki gencin arkadaşından itiraf: Evdeki herkes uyuşturucu madde kullandı
14:00 Antalya'da Almanca öğretmeninin evine giden 17 yaşındaki lise öğrencisi ölü halde bulundu! Polis şüpheli ölümde uyuşturucu ihtimali üzerine yoğunlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 16:13:23. #1.12#
SON DAKİKA: Fransız yıldız Franck Ribery, 39 yaşında futbolu bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement