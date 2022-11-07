Eski Galatasaraylı Alex Telles, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olduğunu öğrenince hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Eski Galatasaraylı Alex Telles, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olduğunu öğrenince hüngür hüngür ağladı

07.11.2022 21:03

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu an İspanyol ekibi Sevilla'da top koşturan Alex Telles, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. Eski Galatasaraylı Alex Telles, kadroda olduğunu duyunca büyük mutluluk yaşadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sevilla forması giyen Alex Telles, Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosuna alındı. Deneyimli sol bek o anları televizyondan takip ederken gözyaşlarına boğuldu. Mutluluğunu yanında bulunan eşiyle paylaşan Telles'in videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Eski Galatasaraylı, Dünya Kupası'na gideceğini öğrenince hüngür hüngür ağladı

DÜNYA DEVLERİNİN FORMASINI GİYDİ

2013-2016 yıllarında Galatasaray forması giyen Alex Telles daha sonra sırasıyla Inter, Porto, Manchester United ve Sevilla forması giydi.

Eski Galatasaraylı, Dünya Kupası'na gideceğini öğrenince hüngür hüngür ağladı
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Brezilya Milli Takımı, Alex Telles, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Galatasaraylı Alex Telles, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olduğunu öğrenince hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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