Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Cristiano Ronaldo ile tanışmadan önce sıradan bir yaşam süren Georgina Rodríguez'in hayatı, 2016 yılında gerçekleşen o karşılaşmayla bambaşka bir yöne evrildi. Bugün milyonlarca takipçisi olan bir moda ikonu ve girişimci olarak anılan Rodríguez'in hikâyesi, Madrid'deki mütevazı günlere uzanıyor.

DANSTAN MODAYA UZANAN YOLCULUK

Kariyerine dansçı olarak başlayan Georgina Rodríguez, 18 yaşında Madrid'e taşındı. Geçimini sağlamak için gündüzleri perakende sektöründe çalıştı, hafta sonları ise bir barda görev yaptı. Moda dünyasındaki yolculuğu, Gucci mağazasında satış danışmanı olarak işe başlamasıyla hız kazandı. Tam da bu dönemde mağazaya gelen Cristiano Ronaldo ile tanışması, hayatının en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

RONALDO İLE KURULAN AİLE

2016'da başlayan ilişkileri kısa sürede dünya basınının odağına yerleşti. Çiftin ikizleri Eva Maria ve Mateo'nun yanı sıra kızları Alana Martina ve Bella Esmeralda dünyaya geldi. Ronaldo'nun ayrıca Cristiano Jr. adında bir oğlu bulunuyor.

BELGESEL VE MODA MARKASI

Rodríguez, 2022 yılında Netflix'te yayınlanan "Ben Georgina'yım" adlı belgeselle kendi hayat hikâyesini geniş kitlelere anlattı. Aynı zamanda moda alanında kendi markasını kurarak girişimcilik adımı attı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Georgina Rodríguez, modellik kariyeri ve lüks markalarla yaptığı iş birlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Madrid'deki mağaza günlerinden küresel bir stil ikonuna uzanan yolculuğu, dikkat çekici bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor.