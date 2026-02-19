Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor - Son Dakika
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
19.02.2026 14:53
Gucci mağazasında satış danışmanı olarak çalıştığı dönemde Cristiano Ronaldo ile tanışan Georgina Rodríguez'in hayatı bu karşılaşmayla tamamen değişti. 2016'dan bu yana Ronaldo ile birlikte olan Rodríguez, dört çocuk annesi olurken; Netflix'te yayınlanan belgeseli, modellik kariyeri ve kurduğu moda markasıyla küresel bir üne kavuştu.

Cristiano Ronaldo ile tanışmadan önce sıradan bir yaşam süren Georgina Rodríguez'in hayatı, 2016 yılında gerçekleşen o karşılaşmayla bambaşka bir yöne evrildi. Bugün milyonlarca takipçisi olan bir moda ikonu ve girişimci olarak anılan Rodríguez'in hikâyesi, Madrid'deki mütevazı günlere uzanıyor.

DANSTAN MODAYA UZANAN YOLCULUK

Kariyerine dansçı olarak başlayan Georgina Rodríguez, 18 yaşında Madrid'e taşındı. Geçimini sağlamak için gündüzleri perakende sektöründe çalıştı, hafta sonları ise bir barda görev yaptı. Moda dünyasındaki yolculuğu, Gucci mağazasında satış danışmanı olarak işe başlamasıyla hız kazandı. Tam da bu dönemde mağazaya gelen Cristiano Ronaldo ile tanışması, hayatının en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

RONALDO İLE KURULAN AİLE

2016'da başlayan ilişkileri kısa sürede dünya basınının odağına yerleşti. Çiftin ikizleri Eva Maria ve Mateo'nun yanı sıra kızları Alana Martina ve Bella Esmeralda dünyaya geldi. Ronaldo'nun ayrıca Cristiano Jr. adında bir oğlu bulunuyor.

BELGESEL VE MODA MARKASI

Rodríguez, 2022 yılında Netflix'te yayınlanan "Ben Georgina'yım" adlı belgeselle kendi hayat hikâyesini geniş kitlelere anlattı. Aynı zamanda moda alanında kendi markasını kurarak girişimcilik adımı attı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Georgina Rodríguez, modellik kariyeri ve lüks markalarla yaptığı iş birlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Madrid'deki mağaza günlerinden küresel bir stil ikonuna uzanan yolculuğu, dikkat çekici bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor.

Magazin, Yaşam, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emre Ekici Emre Ekici:
    Her insan böyle şanslı olamıyor ama öbür tarafta böyle şanslı olabilecekmi sizce ? 4 4 Yanıtla
  • Mehmet mustafa koç Mehmet mustafa koç:
    Herkes senin gibi de şanslı olmıyabilir bak o teki dünyanın gerçekten var olduğuna inanıyorsun senden kaç kişi kaldıki artık 0 3 Yanıtla
    Resul Bey Resul Bey:
    Hamdolsun baya vardır yoksa sonumuz ebedi ateş. 0 0
    taşkın karakuş taşkın karakuş:
    ya varsa 0 0
  • erkan zengin erkan zengin:
    Şimdii mln vrdryr 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
