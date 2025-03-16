Kabus gibi bir sezon Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasına ve transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılardan kulüp tarihine geçecek bir transfer hamlesi geldi.
Beşiktaş'ın İtalya Serie A takımlarından Empoli'de forma giyen Yeni Zelandalı sol bek Liberato Cacace'nin peşinde olduğu öne sürüldü. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde Liberato Cacace, Beşiktaş tarihinin ilk Yeni Zelandalı futbolcusu olarak kayıtlara geçecek. Cacace, sol bekin yanı sıra orta sahanın solu ve stoper bölgesinde de görev alabiliyor.
Liberato Cacace, bu sezon Empoli formasıyla lig ve kupada toplamda 29 maça çıktı. 24 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yeni Zellandalı futbolcunun İtalyan ekibiyle 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Bir ilk olacak! Beşiktaş'tan tarihe geçecek transfer hamlesi - Son Dakika
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