Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan\'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterecek. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayımlanacak.

YUNANİSTAN'IN ORTASINDA ATATÜRK LOGOLU BAYRAK SALLADI

Karşılaşma öncesi Bir Samsunspor taraftarının yaptığı eylem sosyal medyaya damga vurdu. Takımını desteklemek adına Yunanistan'a giden bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Karadeniz ekibinin Atatürk logolu bayrağını dalgalandırdı. Yunan vatandaşlarının bu anlarda etrafta olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşılarak viral oldu. Kullanıcılar, bayrağı sallayan taraftara destek verdi.