UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterecek. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Karşılaşma öncesi Bir Samsunspor taraftarının yaptığı eylem sosyal medyaya damga vurdu. Takımını desteklemek adına Yunanistan'a giden bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Karadeniz ekibinin Atatürk logolu bayrağını dalgalandırdı. Yunan vatandaşlarının bu anlarda etrafta olduğu görüldü.
Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşılarak viral oldu. Kullanıcılar, bayrağı sallayan taraftara destek verdi.
Son Dakika › Spor › Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?