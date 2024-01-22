Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak

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Trabzonspor'un Galatasaray'a 5-1 yenildiği maçı TV8.5 ekranlarında yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili çarpıcı bir kehanette bulundu.

"BİR GÜN A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK"

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Bir yere yazalım; bir gün A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Allah izin verirse Okan Buruk olacak ve kalacaktır. Montella'ya da başarılar diliyorum ama bir gün olacaktır. 'Galatasaray'dan ayrılsın' anlamında söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in Okan Buruk ile ilgili açıklamalarının devamı şöyle:

"OKAN BURUK BU İŞİN NEREDESİNDE?"

Türkiye'de ilk etapta 3 isim çok konuşulur; Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli. UEFA şampiyonu olmuştur Fatih Terim. Jenerasyonun büyük bir kısmı Fatih Terim zamanında Galatasaraylı olmuştur. Mustafa Denizli'nin de hem milli takımda hem de 'Üç büyüklerde şampiyonluğu önemlidir. Şenol Güneş'in de aynı şekilde milli takım ve kulüp başarıları… Peki Okan Buruk bu işin neresinde?

"AKHİSARSPOR'U AVRUPA'YA GÖTÜRDÜ"

Ben bir şey yapan teknik direktörlere bayılırım. Okan Buruk şu an 3. Lig'de olan Akhisarspor ile kupa kazanıp Avrupa'ya götürdü. Yetmedi bütün sezon stadı dolmayan Başakşehir ile şampiyon oldu. Yetmedi şimdi Galatasaray ile şampiyonluk…

"GELENEĞİN DIŞINDA OYUNLAR OYNUYOR"

Okan Buruk büyük takım, küçük takım demeden 3 tane kupayı aldı. Bu arada sonucu iyi olmasa da Şampiyonlar Ligi'nde bir oyun ortaya koydu. Taktiksel varyasyonlar yapmasa Akhisar ile kupa alamazsın, Başakşehir ile şampiyon olamazsın. Geleneğin dışında oyunlar oynuyor.