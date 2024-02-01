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Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bitexen Antalyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç öncesi hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri, koşu ve taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı. Antrenmanı izleyen AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, teknik direktör ve futbolculara başarılar diledi.

01.02.2024 14:13  Güncelleme: 14:18
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Bu arada, AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de antrenmanı izledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara başarı dileyen Tütüncü ve Çetin'e, kulüp başkanı Sinan Boztepe forma hediye etti.

Kaynak: AA

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