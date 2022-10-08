Bitexen Giresunspor-Beşiktaş maçının ardından - Hakan Keleş - Son Dakika
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Bitexen Giresunspor-Beşiktaş maçının ardından - Hakan Keleş

08.10.2022 23:38

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama kazanacak da bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama kazanacak da bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum." dedi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ın güçlü bir ekip olduğunu söyledi.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Keleş, şu değerlendirmede bulundu:

"Ama kazanacak da bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle ilk yarı kötü bir oyun sergiledik. Bunun da biraz zeminden kaynaklandığını düşünüyorum. Rakip de çok zeminden şikayet etti. Biz daha iyi pas yapan bir takımız. Pas hataları bizde biraz problem yarattı. Geriden oyun kurarken zorluklar çektik. Rakibin ön baskıları da bizi biraz zorladı. Onun için ilk yarı sorunlar yaşadık."

Keleş, ikinci yarı biraz daha derli toplu oyun ortaya koyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Daha istekli, arzulu ve coşkuluyduk. Attığımız bir gol ofsayt gerekçesiyle, çizginin biraz hatalı olduğunu görüyorum. İnanacağız, güveneceğiz. Berabere kalsaydık bizim için moral olacaktı. Kazanacak bir oyun sergilemedik. Biz daha iyi şeyler yapacağız.

Taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Berabere bitirebileceğimiz bir maçtı."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bitexen Giresunspor-Beşiktaş maçının ardından - Hakan Keleş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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