Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Bitlis'te Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Bitlis'te Başladı

Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Bitlis\'te Başladı

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından düzenlenen uluslararası açık satranç turnuvası, 39 ilin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Suriye, Hindistan, Güney Afrika, İran, Türkmenistan, Ürdün ve İngiltere'den 400 sporcunun katılımıyla BEÜ Spor Salonu'nda başladı. BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, turnuvanın satrancın gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Yarışmalar 5 gün sürecek ve ödül töreni cumartesi günü yapılacak.

02.09.2024 19:16
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Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle düzenlenen uluslararası açık satranç turnuvası başladı.

BEÜ Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya 39 ilin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Suriye, Hindistan, Güney Afrika, İran, Türkmenistan, Ürdün ve İngiltere'den 400 sporcu katıldı.

Sporcular, şampiyonada dereceye girebilmek için mücadele etti.

BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, AA muhabirine, birçok ilden ve farklı ülkelerden gelen sporcuların kentte satrancın gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Geçen sene şampiyonayı ulusal düzeyde yaptıklarını hatırlatan Oto, şunları kaydetti:

"Artık uluslararası düzeyde yapacağız ve geleneksel hale getireceğiz. İlk defa yaptığımız bu turnuvaya 400'e yakın sporcunun katılmasını büyük bir başarı olarak görüyoruz. BETAV olarak diğer turnuvalardan farkımız bütün sporcuların her türlü konaklama barınma ihtiyaçlarını karşılamamız. Bu turnuvaya sponsor olan Sayın Emir Eren'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyoruz. Yarışmalar 5 gün sürecek. Cumartesi günü ödül törenimiz olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Bitlis'te Başladı - Son Dakika

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