Bitlisli Sporcular Türkiye İkincisi Oldu

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Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda Bitlisli sporcular Hamza Tarhan ve Nurcihan Ekinci Türkiye ikincisi oldu.

12-13 Ocak tarihinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası sona erdi. 148 sporcunun katıldığı şampiyona, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Bitlisli sporcular Hamza Tarhan ve Nurcihan, yarışmada Türkiye ikincisi oldu. Türkiye ikincisi olan Nurcihan Ekinci ve Hamza Tarhan, 9-14 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Turkish Open Turnuvasında milli takım adına mücadele edecek. - BİTLİS