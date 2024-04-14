''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu - Son Dakika
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''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda oynadıkları futbolun kendilerine yakışmadığını belirtti. Kartal, ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attıklarını söyledi.

14.04.2024 22:30
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geriden gelerek 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK YARIDAKİ FUTBOL BİZE YAKIŞMADI"

Mücadeleyi değerlendiren Kartal, "İlk yarı oynadığımız futbol bize yakışmadı. Rakibimiz de maça çok iyi hazırlanmış. Biz istediklerimizi yapamadık, rakibimiz de izin vermedi. Devre arasında yaptığımız değişiklik ve oyuncuların silkelenmesi için konuştuk. İkinci yarı biraz kendimiz gibi oynamaya başladık. Daha farklı da kazanabilirdik, çok net pozisyonlarımız var. Şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attık bugün. 3 günde bir maç yapıyoruz, uzun zamandır bu kadar istediklerimizden uzak bir maç oynamamıştık. Karagümrük iyi bir takım, Tolunay Kafkas'ı tebrik ediyorum. Bizi gerçekten çok zorladılar. Kadın basketbol takımımız şampiyon olmuş. Onları da tebrik ediyorum, hayırlı olsun" dedi.

"LIVAKOVIC'İ TEBRİK EDİYORUM"

Sakat ve cezalı futbolcuları hakkında da bilgi veren başarılı antrenör, "Szymanski cezalı, Mert Hakan sakat. Biz de orada Krunic'i kullandık. Bir gol kaçırdı ve demoralize oldu. Krunic bizim için değerli bir oyuncu. Livakovic, bugüne kadarki en iyi oyununu sergiledi. Onu da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

\'\'Bize yakışmadı\'\' diyen İsmail Kartal\'dan maç sonu yorumu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Mustafa gültekin: Yakışmamışmış :) 9 kişilik Karagümrük’ün elinden zor kurutuldunuz:) 104 67 Yanıtla
  • Saim Akkuzu: Ben nedense fener maçlarında hep bir oyun hep bir tiyatro görüyorum. Hakemlerin yanlı tutumu maçlara öyle etki ediyorki bu ligi tam bir kaos olarak görüyorum . 73 86 Yanıtla Murat Yılmaz: Galatasaray maçları da öyle. Bu sene bu ikisi iyi kollanıyor, öyle böyle değil 20 39
  • Sinan Altintas: Bu oyunlamı şampiyon olacaksınız.GS size 5 çeker 64 80 Yanıtla Ali Arslan: Cincon topmu oynuyor,hakemlerle federasyon la geldiniz buralara,varda yabancı var o macada yabancı hakem gelsin bak bakalım kim kime 5 çekiyor 59 51 Murat Yıldırım: Kesin öyle olur :)))) 25 21
  • Fatih Ersan: At kafa Tolunay, seni bu ligde teknik direktör yapan, hatta ümit milli takımı emanet eden zihniyete yuhh olsun 75 28 Yanıtla
  • Yavuz Yilmaz: Yakışanı yap hocam o zaman 90 11 Yanıtla Saim Akkuzu: Kakışanı yapmasına gerek yok hatta hiçbirşey yapmasına hiç gerek yok yanlı hakemler zaten işi bitiriyor. 49 69 Tolga Arslanoğlu: Bize yakışmayan sensin İsmail Kartal 64 50
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