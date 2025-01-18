Bodrum'da Tenzor International Cup Heyecanı - Son Dakika
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Bodrum'da Tenzor International Cup Heyecanı

Bodrum\'da Tenzor International Cup Heyecanı

Tenzor International Cup J/70 Kış Serisi 2. Ayak yarışları Bodrum'da başladı, Tenzor Takımı lider.

18.01.2025 12:53
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Bodrum'da heyecan verici yelken mücadelelerine sahne olacak Tenzor International Cup J/70 Kış Serisi 2. Ayak yarışları, 16 Ocak Perşembe günü başladı.

Tenzor Yelken Kulübü Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Tenzor International Cup - J/70 Açık Kış Serisi 2024-2025'in 2. ayağı, 4 gün sürecek heyecan dolu yarışlara sahne olacak. Tenzor Yelken Kulübü Türkiye CEO'su Burak Zengin, "Başlangıçtan bitişe kadar büyük yelken mücadelelerinin tadını çıkarmak için can atıyoruz ve tüm katılımcıların unutulmaz duygular yaşamasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

İlk ayak galibi tekrar yarışıyor

Ocak ayında yarışacak takımlar arasında ilk ayak galibi Igor Rytov'un ekibi de yer alıyor. Rytov, zirveyi hedefleyerek tekrar yarışacak ve diğer güçlü rakiplerle mücadele edecek. Geçen yıl seride ikinci olarak bitirerek zafere ulaşamayan "Bogatyrs" takımı, bu yıl rövanş için iddialı. Takım, yoğun antrenmanlarla bu yarışlara hazırlandı ve iddiasını ortaya koymak istiyor.

Başlıca rakipleri olan Andrey Pushkin'in kaptanlığını yaptığı Tenzor Takımı ise mevcut şampiyonluk unvanlarını korumak için mücadele edecek. Tenzor Takımı, tecrübeli kadrosu ve güçlü stratejisiyle yarışlarda öne çıkmayı hedefliyor.

Dolce Vita, Gaswar, Atoll Yelken Takımı, Orient Express dahil olmak üzere daha birçok takımın hedefi podyuma çıkmak. Bu takımlar, Tenzor International Cup'ta başarı elde etmek için kıyasıya mücadele edecek.

Uluslararası kupada ilk gün sonuçlandı

Bodrum Aspat'ta düzenlenen Tenzor Uluslararası Kupası'nın ikinci ayağının ilk yarış gününde, denizciler zorlu rüzgar koşullarıyla mücadele etti. Üç yarışın tamamlandığı gün sonunda, liderlik Andrey Pushkin'in kaptanlığını yaptığı Tenzor Takımı'nın oldu. Regatta programında planlanan ilk üç yarış, açılış töreni ve kaptanlar brifinginin ardından başladı. Kararsız rüzgar ve önemli değişimler nedeniyle yarış yönetim ekibi zorlu bir görev üstlendi. Regattanın PRO'su Can Giray, "Yarışın ilk günü, rüzgarın 290 ile 350 derece arasında sürekli yön değiştirmesi nedeniyle yarış yönetim ekibi için tamamen problem çözmekle ilgiliydi" diye konuştu.

Tenzor takımı güne damga vurdu

Rüzgar hızlarının 6 ila 11 knot arasında değiştiği yarışlarda, rüzgar üstü işareti her yarışta değiştirilmek zorunda kalındı. Zorlu koşullara rağmen, Andrey Pushkin'in kaptanlığını yaptığı Tenzor Takımı, üç yarıştan ikisini kazanarak güne damga vurdu. Tenzor Takımı taktikçisi Daniil Odintsov, "Gün kolay değildi, çünkü rüzgar kıyıdan esiyordu ve çok güçlüydü" dedi. Odintsov, "Taktikçiler için zor bir gündü, ancak iyi iş çıkardık ve sonuçlardan memnunuz" ifadelerini kullandı.

Anatoly Arnautov liderliğindeki Atoll Yelken Takımı ise bir yarışı kazanarak ve diğer ikisinde ilk 5'te yer alarak başarılı bir performans sergiledi. Üç yarış sonunda Atoll Yelken Takımı, puan durumunda ikinci sırada yer aldı.

Atoll Yelken Takımı'nın sadece 2 puan gerisinde, Double V Yelken takımının kaptanı Mikhail Senatorov ve takım arkadaşları günü tamamladı. Rus Bogatyrs ve Gaswar takımları da genel sıralamada ilk 5'te yer aldı. Corinthian bölümünde ise, ilk ayağın iki lideri olan O1 Properties ve Orient Express takımları arasında yine sıkı bir mücadele yaşandı.

Önümüzdeki iki yarış günü boyunca takımları zorlu mücadeleler bekliyor.

3 yarıştan sonra genel sonuçlar şu şekilde:

1. Tenzor Takımı: 5 puan

2. Atoll Yelken Takımı: 10 puan

3. Double V Yelken Takımı: 12 puan

4. Russian Bogatyrs: 14 puan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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