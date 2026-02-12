Bodrum FK 4'te 4 Peşinde - Son Dakika
Bodrum FK 4'te 4 Peşinde

12.02.2026 11:10
Sipay Bodrum FK, bu hafta Keçiörengücü'nü yenerek Süper Lig hedefi için seriyi sürdürmek istiyor.

1'inci Lig'de ara transferde önemli yabancı oyuncularını kaybetmesine rağmen üst üste 3 galibiyet alarak Süper Lig yarışını sürdüren Sipay Bodrum FK bu hafta evinde Ankara Keçiörengücü'nü de yenerek 4'te 4 yapmak istiyor. Bu sezon üçüncü kez art arda 3 galibiyet alan ancak şimdiye kadar hiç 4 galibiyetlik seri yakalayamayan Muğla temsilcisi serisini sürdürerek zirve yarışındaki konumu korumayı hedefliyor. Ligde 42 puanla dördüncü basamakta yer alan yeşil-beyazlılarda cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç öncesi değerlendirme yapan Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, "3 maçta 9 puan yaptık, bu çok ihtiyacımız olan bir seriydi" diye konuştu.

"Yeniden üst sıralara tırmandık. Bizim için moral oldu" diyen Yılmaz, "Transfer sürecimizde gidenler ve gelenler oldu. Sayısal olarak eksildiğimiz için transferin son günlerine doğru 3-4 oyuncu aramıza katıldı. Takip ettiğimiz, izlediğimiz ve güvendiğimiz oyunlardı. İnşallah bize büyük katkıları bulunacak. Bu hafta Keçiörengücü maçı önemli maç, son 8-10 haftanın en formda ekiplerinden biri ve ligin güçlü bir takımıyla oynayacağız. İlk maçta Ankara'ya namağlup gitmiştik ve orada mağlup olmuştuk. İnşallah onun rövanşını almak ve serimizi 4 maça çıkararak ilerleyen haftalara mutlu huzurlu girmek istiyoruz" dedi.

BERŞAN: HEDEF ŞAMPİYONLUK

Takımın genç oyuncularından Berşan Yavuzay ise, "Kendimi iyi hissediyorum, antrenmanları bırakmadım devam ettim. Şimdi hazırım takımımın yanındayım inşallah güzel şeyler olacak. Futbolda inişler çıkışlar var. Sezon başında olduğu gibi şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Keçiörengücü maçından inşallah 3 puan alıp önümüze bakacağız" diye konuştu. Takımın yeni transferi Dino Hotic de görüşlerini, "Bodrumspor'u takip ediyordum, geçen sene Süper Lig'de olduklarını biliyordum. Büyük bir kulüp olduğunu da biliyordum. Şu anda da iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum. Buraya iyi futbol oynamaya geldim, Bodrumspor'un iyi futbol oynadığını görüyordum. Takımıma destek olmaya çalışacağım. Hedefimiz Süper Lig'e gitmek ve elimden geleni yapacağım" diye belirtti.

