Bodrum FK'da Ali Aytemur Sezonun En Çok Süre Alan Oyuncusu Oldu - Son Dakika
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Bodrum FK'da Ali Aytemur Sezonun En Çok Süre Alan Oyuncusu Oldu

Bodrum FK\'da Ali Aytemur Sezonun En Çok Süre Alan Oyuncusu Oldu

Süper Lig'de düşme potasında yer alan Bodrum Futbol Kulübü, stoper Ali Aytemur'un 14 maçta 1260 dakika süre alarak en çok sahada kalan oyuncu olduğu bilgisiyle gündeme geldi. Takımın diğer oyuncuları da hatırı sayılır süreler geçirdi.

24.12.2024 11:34  Güncelleme: 11:35
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SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 kaybedip sezonun ilk yarısını 14 puanla düşme potasında tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü'nde en çok sahada kalan isim stoper Ali Aytemur oldu. Ligde 14 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 1260 dakika görev yaptı. Yeşil-beyazlılarda 3'üncü senesine giren deneyimli futbolcu Süper Lig'deki ilk kariyer deneyimini de yaşadı. İnegölspor altyapısından yetişen Ali Aytemur, Silivrispor, Gaziahtep FK, İstanbuspor, 1461 Trabzon takımlarında da top koşturmuştu.

Bodrum FK'da Ali Aytemur'un ardından en çok sahada kalan oyuncu Bulgar hücumcu Zdravko Dimitrov oldu. Sezon başında Sakaryaspor'dan gelen 26 yaşındaki oyuncu 16 müsabakada 1148 dakika sahada kaldı. Bodrum FK'da 2 gol atıp 2 de asist yapan deneyimli oyuncunun ardından Portekizli kaleci Diogo Sousa 1141 dakika, defans oyuncusu Musah Mohamed 1105 dakika, golcü George Puşçaş 1103 dakika, sol bek Ondrej Celustka 1048 dakika, orta saha Fredy ise 1023 dakika görev yaptı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK'da Ali Aytemur Sezonun En Çok Süre Alan Oyuncusu Oldu - Son Dakika

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