Bodrum FK'dan Deplasmanda Beraberlik

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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Deplasmandan puanla dönüyor olmamız bizim için sevindirici"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, konuk olduğu Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Sahada iki denk takımın mücadelesini izledik. Geçen hafta Galatasaray karşısında 3-0'dan dönerek puan almayı başarmış bir takıma karşı oynadık. Kendi adıma daha iyi bir maç bekliyordum. Maçın gelişimi ve 10 kişi kalmamız gidişatı değiştirdi. Planlarımız da değişti doğal olarak. Her şeye rağmen oyuncularımın en azından buradan puansız dönmeyelim isteğini beğendim. Bu mücadeleci tavırları hoşuma gitti. Süper Lig'de 8. haftanın sonunda 10 puana ulaştık. Deplasmandan puanla dönüyor olmamız bizim için sevindirici. Maçın son bölümünde geçiş oyunlarını iyi yapabilseydik, buradan 3 puanla da dönebilirdik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL