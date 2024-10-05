Bodrum FK'dan Deplasmanda Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK'dan Deplasmanda Beraberlik

İsmet Taşdemir, Kasımpaşa maçı sonrası puan almalarından memnun olduklarını belirtti.

05.10.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Deplasmandan puanla dönüyor olmamız bizim için sevindirici"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, konuk olduğu Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Sahada iki denk takımın mücadelesini izledik. Geçen hafta Galatasaray karşısında 3-0'dan dönerek puan almayı başarmış bir takıma karşı oynadık. Kendi adıma daha iyi bir maç bekliyordum. Maçın gelişimi ve 10 kişi kalmamız gidişatı değiştirdi. Planlarımız da değişti doğal olarak. Her şeye rağmen oyuncularımın en azından buradan puansız dönmeyelim isteğini beğendim. Bu mücadeleci tavırları hoşuma gitti. Süper Lig'de 8. haftanın sonunda 10 puana ulaştık. Deplasmandan puanla dönüyor olmamız bizim için sevindirici. Maçın son bölümünde geçiş oyunlarını iyi yapabilseydik, buradan 3 puanla da dönebilirdik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İsmet Taşdemir, Kasımpaşa, Politika, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK'dan Deplasmanda Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:32 CHP lideri Özel’den Erdoğan’a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim
16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
08:00 Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar
00:08 Cem Garipoğlu’nun mezarından kefen yerine poşet çıktı Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine poşet çıktı
23:35 Kerem Aktürkoğlu’ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
23:17 Beyoğlu’nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı
22:53 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos’u 82-71 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi
22:31 Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı
22:22 Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır
22:04 Antalyaspor’u sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor, 5 maç sonra 3 puan aldı Antalyaspor'u sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor, 5 maç sonra 3 puan aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 18:06:03. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK'dan Deplasmanda Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement