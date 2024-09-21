Bodrum FK'dan önemli galibiyet

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Taşdemir, Mersin Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diledi.

Hatayspor'un iyi bir takım olduğuna değinen Taşdemir, şunları kaydetti:

"Ara ara iyi oynadığımız ligde bu galibiyet bize çok iyi geldi. Oyunun başlangıcı ve ilk yarı tam hesap ettiğimiz şekilde gerçekleşti. İkinci yarı oyunu koruma telaşı biraz daha geriye yaslanmamıza sebep oldu. Biraz topu tutup, geçiş oyunlarını daha iyi yapabilseydik ikinci yarı farkı da artırabilirdik. Bizim için önemli olan skordu. Özellikle ilk yarıdaki oyun, ikinci yarıdaki mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Bence hak ettiğimiz galibiyeti aldık."

Zor bir ligde mücadele ettiklerini ve bunun farkında olduklarını aktaran İsmet Taşdemir, "Sezon başından beri 'Bu lige renk katmak istiyoruz.' dedik. Parça parça kattığımızı düşünüyorum ama bunu bütüne yayıp, bütünde toplayabilirsek o zaman bu lige gerçekten renk katarız diye düşünüyorum." diye konuştu.