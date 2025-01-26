Bodrum FK Düşme Potasından Kurtulamıyor - Son Dakika
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Bodrum FK Düşme Potasından Kurtulamıyor

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü Tayfur Bingöl kaydetti. Bodrum FK, 16 puanla düşme potasında kalırken, Eyüpspor 36 puana yükseldi.

26.01.2025 19:08
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Fırat AKAY/ BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

BODRUM FK: Sousa - Ege Bilsel (Dk. 76 Üzeyir Ergün), Ajeti, Celustka, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Mohammed (Dk. 76 Celal Dumanlı), Okita (Dk. 83 Bardhi), Seferi (Dk. 64 Dimitrov), Puşcaş (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar)

EYÜPSPOR: Berke Özer - Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş (Dk. 46 Caner Erkin), Halil Akbunar (Dk. 61 Yalçın Kayan), Vezo, Emre Akbaba (Dk. 90+2 Hüseyin Maldar), Ampem, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Emre Mor (Dk. 90+2 Hamza Akman)

GOL: Dk. 13 Tayfur Bingöl (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Claro, Halil Akbunar, Berke Özer, Melih Kabasakal, Ampem, Yalçın Kayan (Eyüpspor), Ege Bilsel, Celustka (Bodrum FK)

Süper Lig 21'inci hafta mücadelesinde düşme hattındaki Bodrum FK sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi Bolu'da meydana gelen otel yangınında yaşamını yitiren vatandaşlarımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmaya etkili başlayan Eyüpspor Tayfur'un golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından yeşil-beyazlı ekip etkili hücumlar yaparken, ilk yarı rakip takımın üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında Bodrum FK net gol pozisyonlarından yararlanamazken, mücadele rakip takım Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi takım 16 puanla düşme potasında kaldı. Eyüpspor ise 36 puana yükseldi.

13'üncü dakikada Eyüpspor atağında Emre Mor'un penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Tayfur'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

18'inci dakikada Bodrum FK atağında Musah Mohammed'in sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

31'inci dakikada Bodrum FK atağında Okita'nın sert vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top kornere çıktı.

37'nci dakikada Bodrum FK'da kullanılan köşe vuruşta topa iyi yükselen Puşcaş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

49'uncu dakikada Seferi'nin ceza sahası içinde sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

81'inci dakikada gelişen Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Gökdeniz'in sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Müsabakayı konuk Eyüpspor tek golle kazandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK Düşme Potasından Kurtulamıyor - Son Dakika

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