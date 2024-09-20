Bodrum FK, Hatayspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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Bodrum FK, Hatayspor'u 1-0 Geçti

Süper Lig'in 6. haftasında Sipay Bodrum FK, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Gol Seferi'den geldi.

20.09.2024 21:17
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Stat: Mersin

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Diack, Rivas, Fernandes, Aboubakar

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Ahmet Aslan, Seferi, Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Puşcaş

Gol: Dk. 27 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 33 Fernandes (Hatayspor) Dk. 34 Celustka, Dk. 45+2 Mohammed (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

25. dakikada Massanga'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rivas'ın içeriye ortaladığı meşin yuvarlak savunmadan sekti. Kale çizgisine yönelen top kaleci Sousa'da kaldı.

27. dakikada Bodrum FK 1-0 öne geçti. Ceza sahası Hatayspor savunmasına baskı yapan Seferi, Kamil Ahmet Çörekçi ve Cemali Sertel'in arasında kalan topa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluştu.

37. dakikada Görkem Sağlam topu arka direkteki Massanga'ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Sousa, meşin yuvarlağa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Bodrum FK'nin üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Hatayspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika

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