Bodrum FK, Hatayspor'u 1-0 Geçti

Stat: Mersin
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Diack, Rivas, Fernandes, Aboubakar
Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Ahmet Aslan, Seferi, Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Puşcaş
Gol: Dk. 27 Seferi (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 33 Fernandes (Hatayspor) Dk. 34 Celustka, Dk. 45+2 Mohammed (Sipay Bodrum FK)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.
25. dakikada Massanga'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rivas'ın içeriye ortaladığı meşin yuvarlak savunmadan sekti. Kale çizgisine yönelen top kaleci Sousa'da kaldı.
27. dakikada Bodrum FK 1-0 öne geçti. Ceza sahası Hatayspor savunmasına baskı yapan Seferi, Kamil Ahmet Çörekçi ve Cemali Sertel'in arasında kalan topa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluştu.
37. dakikada Görkem Sağlam topu arka direkteki Massanga'ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Sousa, meşin yuvarlağa sahip oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Bodrum FK'nin üstünlüğüyle bitti.
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