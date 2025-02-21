Bodrum FK, Hatayspor'u Geride Bıraktı

Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Ali Şansalan, Furkan Ürün, Ali Can Alp
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Ahmet Aslan, Okita, Seferi, Puscas
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Selimcan Temel, Cengiz Demir, Calvo, Cemali Sertel, Matondo, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Fernandes, Bamgboye, Strandberg
Gol: Dk. 41 Puscas (Sipay Bodrum FK)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Sipay Bodrum FK- Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
23. dakikada sağ kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında Fredy, topu ceza sahasındaki Seferi'ye aktardı. Seferi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekaj'dan oyun alanında döndü.
29. dakikada Atakaş Hatayspor'un sağ kanattan atağında Görkem Sağlam, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Calvo meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.
36. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında ceza sahası önünden Matondo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Diogo Sousa, kontrol etti.
39. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında Ahmet Aslan, ceza sahasına orta yaptı. Okita'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
41. dakikada sol kanattan Sipay Bodrum FK atağında Fredy, topu ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'ya aktardı. Antalyalı'nın kale önüne gönderdiği topa dokunan Puscas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Sipay Bodrum FK, 1-0 önde tamamladı.
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