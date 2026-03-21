Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren kaleci Diogo Sousa, golcüler Gökdeniz Bayrakdar ve Celal Dumanlı'nın yanı sıra kart cezalısı orta saha oyuncuları Omar Imeri ile Yusuf Sertkaya maçta forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, hedeflerinin 3'te 3 yapmak olduğunu belirterek, "İstanbulspor maçı zorlu geçecek. Biz kendi oyunumuza odaklanıp istediğimiz sonucu almak için mücadele edeceğiz. Taraftarımıza bayram hediyesi vermek istiyoruz" diye konuştu.
Bodrum FK İstanbulspor ile Zorlu Maçta Karşılaşacak
