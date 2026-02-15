Bodrum FK, Keçiörengücü\'nü 4-3 yendi

1'inci Lig 25'inci hafta maçında evinde Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü 4'te 4 yaparak Süper Lig iddiasını sürdürdü. Bu maçtan önce Sakaryaspor (D), Serikspor ve Adana Demirspor'u (D) gol yemeden mağlup eden yeşil-beyazlılar, Başkent temsilcisini de geçerek 45 puana yükseldi. Bu sezon yaşadığı yönetim değişiklikleri, ara transferde önemli yabancılarını kaybetmesi ve Teknik Direktör Burhan Eşer'in 6 ay hak mahrumiyeti almasına rağmen çıkışını sürdürüp Play-Off hattından hiç kopmayan Bodrum FK 14 Şubat Sevgililer Günü'nde taraftarına en güzel hediyeyi verdi. Bodrum ekibi sosyal medyada takımın galibiyet sevincini, "Sevgililer günü bir gün seviyoruz seni her gün" mesajıyla paylaştı.

HOTIC 2 GOLLE SİFTAH YAPTI

Bodrum FK'nın ara transfer döneminin son gününde Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman'dan kadrosuna dahil ettiği Slovenyalı orta saha Dino Hotic, Keçiörengücü önünde 2 gol atarak yıldızlaştı. Hotic ayrıca 1 de asist yaptı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Bodrum FK formasıyla ilk iki maçını 2 gol, 2 asistle geçti.

ALİ HABEŞOĞLU YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Yeşil-beyazlıların genç golcüsü Ali Habeşoğlu da Ankara Keçiörengücü ağlarına 2 gol bıraktı ve başarılı performansını devam ettirdi. Sezon başında 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü'nden geleceğin yıldız adayı olarak transfer edilen 21 yaşındaki pivot santrfor son 3 maçı boş geçmedi. Son 3 haftada 5 gol atan Ali Habeşoğlu ligde toplamda 8 gole ulaştı. Ali geçen hafta Adana Demirspor'a da 2 gol atmıştı.

SÜPER LİG YARIŞI SÜRECEK

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Ankara Keçiörengücü karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada çok keyifli bir maç oynadıklarını dile getirdi. Sefer Yılmaz, "Seyirciler için, televizyonda maçı izleyenler için çok keyifli bir oldu. Elbette bizim için de heyecan dolu bir karşılaşma geride kaldı. Ankara Keçiörengücü son 8-9 haftanın en başarılı takımlarından biri. Bizim oyuncularımızı da tebrik ediyoruz, birinci dakikadan son dakikaya kadar maçı hiç bırakmadılar, ellerinden geleni yaptılar. Şimdi Vanspor deplasmanınra gideceğiz. Bizler taraftar için, ilçemiz için elimizden geleni yapıyoruz. Süper Lig'i sonuna kadar kovalayacağız" dedi.