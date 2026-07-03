Bodrum FK'nın Yıldızı Ali Habeşoğlu'na Danimarka Talibi - Son Dakika
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Bodrum FK'nın Yıldızı Ali Habeşoğlu'na Danimarka Talibi

Bodrum FK\'nın Yıldızı Ali Habeşoğlu\'na Danimarka Talibi
03.07.2026 11:47
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Ali Habeşoğlu'na Danimarka'nın Midtjylland talip oldu, Bodrum FK yüksek bir bedelle satmayı planlıyor.

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün golcüsü Ali Habeşoğlu'na bir talip de Danimarka'dan çıktı. Trabzonspor, Göztepe, Alanyaspor ve Erzurumspor FK'nın yanı sıra Belçika'nın Westerlo ile Hollanda'nın Fortuna Sittard takımlarının istediği genç forvet için Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi Midtjylland'ın da devreye girdiği kaydedildi. Danimarka ekibinin Bodrum FK'lı yöneticilere teklifi ilettiği ancak net bir cevap alamadığı vurgulandı. Yeşil-beyazlıların bu transferde aceleci davranmayıp Ali'yi yüksek bir bedelle satmayı planladığı kaydedildi. Geçen sezon 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gelen, Ümit Milli Takım'da da görev yapan Ali, Bodrum FK'da 47 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki santrfor toplam 3 bin 62 dakika sahada kalıp 14 gol atıp, 5 asist yaptı.

Kaynak: DHA

Midtjylland, Danimarka, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK'nın Yıldızı Ali Habeşoğlu'na Danimarka Talibi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum FK'nın Yıldızı Ali Habeşoğlu'na Danimarka Talibi - Son Dakika
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