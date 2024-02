Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: \'Herkesin olmak istediği yerdeyiz\'

Spor

- İsmet Taşdemir: "Herkesin olmak istediği yerdeyiz"

Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir:

"Bu oyuncu grubuyla bunları yapmaya devam edeceğim"

MUĞLA - Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Altay ile karşılaşacak Bodrum FK hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, kısıtlı imkanlarla mücadele ettiklerini belirterek, "Bu seviyede herkesin olmak istediği yerdeyiz. Bunun takdir görülmesi gerekirken yerildiğini görüyorum. Amatörden beri burada olan oyuncularımızla mücadele ediyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, 18 Şubat Pazar günü saat 13.30'da İzmir temsilcisi Altay'ı konuk edecek. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Süleyman, Erkan ve kaleci Sousa Altay karşısında forma giyemezken sakatlığı bulunan Kenan'ın ise durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi. Ligde play-off hattında 39 puanla 4. sırada bulunan Bodrum FK, taraftarı önünde maç galip ayrılarak hanesine 3 puan yazmak istiyor.

Ligde iyi yerde olduklarını ve oyuncu grubuyla güzel işler yaptıklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu ligin zorluğunu biliyoruz. Her maçın hikayesinin farklı olduğunu biliyoruz. Altay altyapısı iyi olan ve her zaman genç oyuncu çıkarabilen bir takımımız. Son maçlarını izledik inanılmaz derecede coşkulu ve arzulu oynuyorlar. Zor bir maç olacak ama bizim de kendimize göre gidişatımız var. Bunu devam ettirebilmek için bu maçta kazanabildiğimiz oyunu ve mücadeleyi ortaya koymamız gerekir. Bu maçlar çok kolay gibi gözüken ama çok zor maçlar. Son vuruşlarımızla ilgili problem var ama bizim bu ligde var olup mücadele ettiğimiz süre içerisinde bu sorunumuz hep vardı. Bunu kendi adımıza gideremedik maçlardan sonra bazen tepkileri görüyorum maçlardan kendi adıma tepkileri yakıştıramıyorum. Çünkü kısıtlı imkanlarımızla bu seviyede herkesin olmak istediği yerdeyiz. Bunun takdir görülmesi gerekirken yerildiğini görüyorum. Amatörden beri burada olan oyuncularımızla mücadele ediyoruz. Bu mücadeleden bayağı keyif alıyoruz. Gol de kaçırıyoruz ama bu oyuncularımızın bize kattıkları çok şey var, özellikle Celal anlamında söylüyorum. 2 gol kaçırmış olabilirler, 2 pas yapmamış olabilirler ama şampiyon olduğumuzda geçen sene final oynadığımızda arkadaşlarla beraber oynadık. Halen bu yarışın içerisindeysek, büyük bir kesimin beğenmediği oyuncu grubuyla beraber buradayız. Ben bu oyuncu grubuyla bunları yapmaya devam edeceğim. Her şeyden önce çok karakterli bir oyuncu grubum var. Eksik olabilirler ama eksikliklerini fazla mücadeleyle takımdaşlıkla kapatıp başarılı olmaya çalışan bir oyuncu grubum var. Ben bu oyuncu grubuyla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Kendimizce hedeflediğimiz yolda inşallah güzel bir şekilde ilerleriz" dedi.

Takımın tecrübeli oyuncularından Mosah Mohammed ise, "İstediğimiz puanları tabii ki alıyoruz ama play-off hattında kaldığımız sürece şu an yeterli gibi görünüyor ama biz daha fazlasını istiyoruz. Her oyuncumuzun elinden gelenini yaptığı gibi bende en iyisini yapmaya çalışıyorum. Altay karşısında kazanmak istiyoruz. Bende büyük bir heyecanla ilk golümü bekliyorum, inşallah atarım ama ben atmasam da kim atarsa atsın önemli olan 3 puan" diye konuştu.