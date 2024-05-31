Bodrumspor\'un Süper Lig\'e yükselme başarısı kutlandı

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Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Bodrumspor'un taraftar grubu, Adana'dan maç dönüşünde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti. Belediye binası önünde taraftarları karşılayan Başkan Aras, "Şampiyon Bodrumspor" tezahüratıyla coşkuyu artırdı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı konuşmada, Bodrumspor'un başarısını kutlayarak şunları söyledi: "Dün akşam hep beraber tarihi bir an yaşadık. Bodrumspor'umuz, attığımız temeller üzerinde müthiş ilerliyor. Bu hepimizin başarısı, sizleri kutluyorum, Allah sizlerden razı olsun. Bodrum'un başarısı daim olsun. Pazar günü Bodrum'da müthiş bir kutlama hazırlıyoruz. Biz yapacağız bütün hazırlığı. Bülent Serttaş'ı getireceğiz" dedi.

Başkan Aras, Pazar günü Bodrum'da büyük bir şampiyonluk kutlaması düzenleyeceklerini duyurdu. Bu kutlamada ünlü sanatçı Bülent Serttaş'ın sahne alacağını ve Bodrum'da büyük bir kutlama için hazırlıklara başlandığını açıkladı.

Bodrumspor'un Süper Lig'e çıkma başarısı, tüm Muğla'da büyük bir sevinçle karşılandı. Ligi 4. sırada bitirmesinin ardından Play-Off final maçında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup eden Bodrumspor, Süper Lig'de oynama şansını yakaladı. Bu büyük başarı, Muğla ve Bodrum'da büyük bir coşku yaşattı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Bodrumspor'un bu başarısında emeği geçen herkese teşekkür ettiği konuşması, taraftarlar tarafından büyük alkış aldı. - MUĞLA