Boks Milli Takımları Dünya Şampiyonası Hazırlıklarında

Boks Milli Takımları Dünya Şampiyonası Hazırlıklarında
22.08.2025 10:39
Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda 20 milli boksörle temsil edilecek. Takımlar Kastamonu'da kamp yapıyor.

ERKEK ve Kadın Boks Milli Takımları, İngiltere de yapılacak olan Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kastamonu'da yaptıkları kamp programı ile sürdürüyor. Şampiyonada, Türkiye'yi 20 milli boksör temsil edecek.

Türkiye Boks A Milli Takımları 4-14 Eylül 2025 tarihleri arasında İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde, Erkek Boks Milli Takımı ise Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Milli Takım Antrenörü Altar Kalkışım ve Milli boksör Kaan Aykutsun, Dünya Şampiyonası öncesi kamp hazırlıklarını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdiler.

Şampiyonaya büyük bir özveri ile hazırlandıklarını kaydeden Aykutsun, "Bu şampiyonaya sadece bireysel değil, takım halinde iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarımızla güzel çalışmalar yaptık. Bunun neticesinde de dünya şampiyonasında güzel sonuçlar alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Güzel bir başarılar bizi bekliyor. Şampiyonadaki hedefimiz kesinlikle altın madalya ve takım halinde madalyalar almak. İnşallah güzel sonuçlarla döneceğiz. Antrenmanların üzerine sonrasında ekstra çalışmalar yapmak beni her zaman motive etmiştir. Bunları artırmak da beni ayrıca motive ediyor. Her şekilde bize destek olan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Sayın Suat Hekimoğlu'na teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

ALTAR KALKIŞIM: DÜNYA BOKSUNUN VİTRİNİNDE OLACAĞIZ

Milli takım hocalarından boks antrenörü Altar Kalkışım ise şampiyonaya 6 aydır çalıştıklarını ve olumlu sonuçlarla hedeflerine devam ettiklerini söyledi. Kalkışım, hem fiziksel hem mental olarak milli sporcuları Dünya Şampiyonası'na hazırladıklarını belirterek, "Liverpool'da dünya boksunun vitrininde olacağız. Şu anda takım hem fiziksel hem mental olarak hazır durumda. Hedefimiz altın madalya. Ciddi anlamda iyi rakiplerimiz var. Daha önceki katıldığımız turnuvalarda bu rakiplerimizin analizini yaparak, sporcularımızı taktik olarak motive ettik. Şampiyonluktan ziyade ülkemizin bayrağını da dalgalandırmak istiyoruz. Orada ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Dünya Şampiyonası'nda gençlerden çok umutluyum. İyi olacağını düşünüyorum çünkü bunun sinyallerini daha önce katıldığımız turnuvalarda aldık. Tabii ki burada ciddi rakiplerimiz var. Biz bunların analizini çok iyi yaptık. Olacak; Türk milleti inançlıdır, Türk gençleri de azimlidir. Her şeyden önce şunun çok iyi bilincindeyim; Disiplinli bir şekilde sporcularımız ringde sonuna kadar mücadele ediyorlar. Bu yüzden dünyadaki diğer rakiplerimize göre bir artımız olduğunu düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

'TÜRKİYE'Yİ 20 MİLLİ BOKSÖR TEMSİL EDECEK'

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlarda; Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Esra Yıldız Kahraman, Gizem Özer, Busenaz Sürmeneli, Sema Çalışkan, Büşra Işıldar, Elif Güneri, Şeyma Düztaş, erkeklerde ise ; Samet Gümüş, Tolga Kaya, Mehmethan Çınar, Ahmet Pekel, Necat Ekinci, Sultan Osmanlı, Kaan Aykutsun, Samet Ersoy, Emrah Yaşar, Mücahit İlyas, Selahattin Atasever ve Ahmet Dede temsil edecek. İhale sürecinin ardından, 2027 Erkekler ve Kadınlar Elit Dünya Boks Şampiyonası'na Kazakistan'ın Astana kenti ev sahipliği yapacak.

Kaynak: DHA

