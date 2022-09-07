Malatya İdman Yurdu'ndan transfer atağı - Son Dakika
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Malatya İdman Yurdu'ndan transfer atağı

07.09.2022 10:18
Malatya İdman Yurdu'ndan transfer atağı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) Malatya'yı temsil eden Malatya İdman Yurdu transfer atağı yaparak, dış transferde 10, iç transferde ise 7 futbolcuyla sözleşme imzalandı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) Malatya'yı temsil eden Malatya İdman Yurdu transfer atağı yaparak, dış transferde 10, iç transferde ise 7 futbolcuyla sözleşme imzalandı.

Transferle ilgili olarak açıklama yapan Malatya İdman Yurdu Sportif Direktörü Aziz Yiğit, geçen sezonlarda yaptıkları başarıların devam etmesi ve kurumsal olarak gelecek adına sağlam ayaklar ile gitmek adına titiz davrandıklarına dikkat çekerek, teknik sorumlu Tuncay Selçuk ve yardımcı antrenörler Bedrettin Bulguru, Cuma Nasır ve Kaleci Antrenörü Önder Biçer nezaretinde yeni sezona hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi.

BAL Ligi'nde iddialı olan Malatya İdman Yurdu bu sezon için dış transferde, Şanlıurfa Viranşehirspor'dan Burkay Ahmet Yazıcı, Ulubey Belediyespor'dan Furkan Pekşen, Isparta 32 Emre Spor'dan Sezer Dol, Dersim Spor'dan Mehmet Şimdi, Gazinatep FK'dan Mushap Polat, Yeni Malatyaspor'dan Yusuf Aslanargun ve Yusuf Erdoğan, Sarıçam Kürkçüler Spor'dan Hakan Selçuk, Şanlıurfaspor'dan Samet Çoban, Malatyaspor'dan Aykut Kar, iç transferde ise İsmail Kara, Serkan Çorak, Deniz Pala, Salih Özkul, İbrahim Öztürk, Mehmet Zincirkıran ve Batuhan Çelik ile anlaştı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Selçuk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya İdman Yurdu'ndan transfer atağı - Son Dakika

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