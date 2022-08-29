Vietnam'da doğan vovinam sporunu Türkiye'ye getirdiler - Son Dakika
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Vietnam'da doğan vovinam sporunu Türkiye'ye getirdiler

29.08.2022 14:42
Vietnam'da doğan vovinam sporunu Türkiye'ye getirdiler

Bolu'da İtalyan antrenör Vittorio Cera ile Vietnam kökenli dövüş sporu vovinamı ülkeye kazandıran antrenör İbrahim Damar, "Aralık ayında İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Bolu'dan vovinam milli takımı oluşturarak müsabakalara katılacağız" dedi.

Bolu'da İtalyan antrenör Vittorio Cera ile Vietnam kökenli dövüş sporu vovinamı ülkeye kazandıran antrenör İbrahim Damar, "Aralık ayında İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Bolu'dan vovinam milli takımı oluşturarak müsabakalara katılacağız" dedi.

Bolu'da uzun yıllardır karate ve diğer dövüş sporu dallarında antrenörlük yapan İbrahim Damar, dünyada yapılan ancak ülkemizde yapılmayan dövüş sporu dallarını araştırdı. Damar, yaptığı araştırmalarda Vietnam kökenli dövüş sporu olan vovinamın farklı ülkelere yayıldığını ve popüler olduğunu gördü. Diğer antrenör arkadaşları Sabri Damar ve Emrah Sarıcaer ile de görüşen İbrahim Damar, Vovinam Federasyonu ile iletişime geçti. Federasyondan olumla yanıt alan Damar'ın daveti üzerine Avrupa Vovinam Federasyon başkan yardımcısı ve teknik sorumlusu Vittorio Cera Bolu'ya geldi. 2 gün boyunca Bolu'da kalan Cera, farklı dövüş sporu dallarıyla uğraşan sporculara vovinam dersi verdi.

" Türkiye'de olmaktan mutluyum"

İtalyan vovinam antrenörü Vittorio Cera, "Vovinam sporu içerisinde bir çok branşı, tekniği barındıran ve dengeyiz baz alan bir spor dalı. Şu an tüm dünyada Vovinam'ı yayıyoruz. Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Bizim için Türkiye, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısı nedeniyle çok önemliydi. Bu şekilde vovinamı daha çok yayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"Milli takımla Avrupa Şampiyonası'na katılacağız"

Vovinam sporunu ülkeye kazandıran İbrahim Damar, Bolu'dan milli takım oluşturarak Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını belirterek, "Benim kendi karate ve wushu faaliyetlerimden sonra internet üzerinde diğer dövüş sporlarını hobi olarak araştırmamla başladı. İngilizce kaynaklardan dünyada yapılan diğer sporları araştırmak istedim. Birkaç branş dikkatimi çekti. Vovinam da bunların arasındaydı. Bolu'da mevcut branşlarımızın arasında bu branşı da yapıp yapamayacağımızı düşündüm. Daha sonra Avrupa Vovinam Federasyonu ile irtibata geçtim. Hocamız Avrupa Vovinam Federasyon başkan yardımcısı ve teknik sorumlusu. Onların da çok sıcak karşılamasından dolayı Türkiye'ye getirmeyi düşündük. Vovinam Türk halkının sevebileceği bir branş. Bu konuda inançlıyız. Araştırma imkanımız da oldu. Bu doğrultuda seminerden sonra vovinam faaliyetleri Bolu'da devam edecek. Aralık ayında İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Bolu'dan vovinam milli takımı oluşturarak müsabakalara katılacağız. İnşallah 2 yıla kadar da bir Ulusal Vovinam Şampiyonası'nı Türkiye'de düzenleme planımız var" diye konuştu. - BOLU

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Kaynak: İHA

Vietnam, Türkiye, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vietnam'da doğan vovinam sporunu Türkiye'ye getirdiler - Son Dakika

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