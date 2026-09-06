Bolu'da Triatlon Bölgesel Lig yarışlarında 155 sporcu mücadele etti - Son Dakika
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Bolu'da Triatlon Bölgesel Lig yarışlarında 155 sporcu mücadele etti

Bolu\'da Triatlon Bölgesel Lig yarışlarında 155 sporcu mücadele etti
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Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 6. Bölge 3. Etap müsabakaları Bolu'da gerçekleştirildi. Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın ve Karabük'ten 155 sporcu yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında kıyasıya yarıştı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 6. Bölge 3. Etap müsabakaları, Bolu'da yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, açılış programında yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın ve Karabük'ten 155 sporcunun katıldığı müsabakalarda, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında mücadele edildi.

Müsabakalarda "M1 Kadın" ve "M2 Erkek" kategorilerinde dereceye giren sporcuların ödülleri Güler tarafından verildi.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Zonguldak, Kastamonu, Türkiye, Karabük, Çankırı, Bartın, Ankara, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu'da Triatlon Bölgesel Lig yarışlarında 155 sporcu mücadele etti - Son Dakika

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