Boluspor\'dan 3 Yeni Transfer

1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, dış transferde 3 oyuncuyu renklerine bağlarken 2 akademi oyuncusu ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

1'inci Lig takımlarından Boluspor, yeni transferle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takım dış transferde Bolivya temsilcisi Independiente Petrolero'da forma giyen Rodrigo Rivas, 1926 Bulancakspor'dan Ahmet Can Özdemir ile Boluspor altyapısından yetişerek farklı takımlarda forma giyen genç oyuncu Erdem Can'ı renklerine bağladı. Boluspor, ayrıca akademi oyuncuları Deniz Yıldız ve Arda Tuğra Saygı ile de profesyonel sözleşme imzaladı.