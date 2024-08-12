Boluspor, Iğdır FK\'ya 1-0 mağlup oldu

STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay
BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 85 Tunahan Çiçek), Posmac, Oulare, Onur Ulaş, Enes Alıç (Dk. 69 Isgandarli), Burak Aslan (Dk. 90 Hüsamettin Yener), Oğuz Kağan Güçtekin, Avramovski, Jefferson, Berk Yıldız (Dk. 69 Babacar)
IĞDIR FK: Furkan Köse, Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Berkan Mahmut Keskin, Guimaraes (Dk. 90+4 Silva), Lico (Dk. 82 Burak Altıparmak), Caner Cavlan, Ahmet Engin (Dk. 82 Catic), Thuram (Dk. 50 Ömer Şişmanoğlu), Regattin (Dk. 90+4 Mert Çölgeçen)
SARI KARTLAR: Oğuz Kağan Güçtekin (Boluspor), Regattin, Lico, Alim Öztürk (Iğdır FK),
GOL: Dk. 36 Ahmet Engin (Iğdır FK)
1'inci Lig'in ilk hafta maçında Boluspor kendi sahasında ağırladığı Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu.
5'inci dakikada Regattin'in sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya Thuram kafayla vurdu fakat top yan ağlara gitti.
36'ncı dakikada Regattin'in sol kanattan ceza sahası içerisine attığı pasta topla buluşan Ahmet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
65'inci dakikada Regattin'in kullandığı serbest vuruş kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.
Karşılaşma Iğdır FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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