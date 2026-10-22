Boluspor, Van Spor FK maçı hazırlığını tamamladı, 23 Ekim'i bekliyor

Boluspor, Van Spor FK maçı hazırlığını tamamladı, 23 Ekim'i bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Van Spor FK maçının hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 23 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı beklemeye başladı.
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Van Spor FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, 23 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda Van Spor FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklar sona erdi. Sahada yapılan antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Van Spor FK karşılaşması öncesindeki son antrenmanını tamamlayan Boluspor, maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: İHA
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