Bomba iddia! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika
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Spor

Bomba iddia! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Bomba iddia! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

TFF'nin, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemini belirlediği iddia edildi. İddialara göre derbide düdük çalan isim Mehmet Türkmen olacak.

28.03.2025 10:20
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın yabancı hakem talebini reddederken, Galatasaray derbisine Yasin Kol'u atamasıyla gündem olmuştu. Bu kararın ardından gözler, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemine çevrildi.

DERBİDE MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

TFF'nin, dev derbide düdük çalacak hakemi şimdiden belirlediği iddia edildi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadelede Mehmet Türkmen'in görev yapacağı öne sürüldü. Ancak sakatlığı bulunan Halil Umut Meler'in iyileşmesi durumunda, tecrübeli hakemin alternatif isim olarak değerlendirileceği belirtildi.

Bomba iddia! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Mehmet Türkmen

26. HAFTADA GÖREV VERİLMEDİ

Hakem atamalarıyla ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise Süper Lig'in 29. haftasında Mehmet Türkmen'in herhangi bir karşılaşmada görev almaması oldu. Bu durum, Türkmen'in derbiye hazırlanması için bilinçli bir tercih olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Bomba iddia! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Halil Umut Meler

Mehmet Türkmen, Türkiye Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba iddia! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Orulluoğlu:
    Haaaahhh tam da beklediğimiz gibi, fenerin çocuğu Mehmet Türkmen gerekeni yapacaktır. Fenerasyon hiç şaşırtmıyor kendini, artık aleni yapmaya başladı tarafsızlığını! 13 9 Yanıtla
  • Sena2007:
    Anlaşıldı federasyon bu cocuguda bitirecek Fenerbahçe etiketi vurulan bu çocuk sonuç ne olursa olsun her türlü bitirilecek yazık 4 1 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Omurgasızlar her yerde. 10 yıldır hakkı yenen Fenerbahçe, hala gelip buralarda yok fenerasyon, yok hakem fenerli diyenler var. Bi bitseniz de kurtulsak ! 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bomba iddia! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika
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