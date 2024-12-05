Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor

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Jose Mourinho yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol basını, sarı-lacivertliler için çarpıcı bir transfer iddiasını ortaya attı.

FENERBAHÇE FIRMINO'YA TALİP OLDU

Fichajes'in haberine göre; Fenerbahçe, Roberto Firmino'ya talip oldu. Avrupa'ya dönüş hedefinde olan Firmino'nun hücumda kalite ve liderlik arayan takımlar için ilgi çekici bir seçenek olduğu vurgulandı. Yine haberde sarı-lacivertlilerin kadrosunu güçlendirmek için ünlü bir forvet aradığı ve 33 yaşındaki golcünün Jose Mourinho'nun planlarına mükemmel bir şekilde uyduğu kaydedildi. Portekizli teknik adamın tecrübeli forveti hücuma liderlik edecek ideal profil olarak gördüğü aktarıldı.

DEĞERİ 90 MİLYON EURO'YU BULMUŞTU

Brezilyalı futbolcunun deneyimi ve yeteneğinin Mourinho'yu cezbettiği, bu transferin Fenerbahçe'yi yeni bir rekabetçi seviyeye taşıyacağı haber detayında yer aldı. 2 sezondur Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Roberto Firmino'nun piyasa değeri İngiliz devi Liverpool'da forma giydiği dönemde, 2019 yılında 90 milyon euro seviyesini görmüştü.

FIRMINO'NUN SUUDİ ARABİSTAN RAKAMLARI

2023 yazında Liverpool ile olan sözleşmesi sona eren Roberto Firmino, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer olmuştu. Firmino, ikinci sezonunu geçirdiği takımıyla şimdiye kadar 52 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Şu anki piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 33 yaşındaki futbolcunun Al Ahli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.