Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor - Son Dakika
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Spor

Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor

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FIFA kokartlı eski hakem Mustafa Çulcu, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Pierluigi Collina'nın, Galatasaray - Beşiktaş maçını izledikten sonra hakem yönetiminden rahatsız olduğunu ve UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'ye Türk hakemleri için bir inceleme talebinde bulunduğunu söyledi.

05.11.2024 14:17
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FIFA kokartlı eski Türk hakem Mustafa Çulcu, Süper Lig ve hakemleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İNCELEME TAVSİYESİNDE BULUNMUŞ

Çulcu, FIFA Hakem Kurulu Başkanı ve UEFA Hakem Kurulu Üyesi Pierluigi Collina'nın Galatasaray ile Beşiktaş arasında Trendyol Süper Lig'de oynanan müsabakayı izlediği, hakem yönetiminden rahatsız olduğu ve bu konuda bir dönem Türkiye'de MHK danışmanlığını da yapan UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'ye inceleme tavsiyesinde bulunduğunu öne sürdü.

Çulcu'nun iddiası şöyle;

"Collina, Galatasaray - Beşiktaş maçını izledi. Collina 'Bu nasıl bir hakemlik, çağ dışı bir hakemlik." yorumunu yaptı. Roberto Rosetti ile görüşerek "Bu hakemi ve bu maçı inceleyin, irdeleyin." ifadelerini iletti."

Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor

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Son Dakika Spor Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Burak Gürsoy:
    ferhat anende çok çkti elmden pc krısu 25 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    İŞTE BU BEŞİKTAŞ HAKEM HATALARI YÜZÜNDEN NELER ÇEKİYOR GÖRÜN 13 13 Yanıtla
  • Adem Tavlı:
    isabetli olmuş iş çığrından çıkmıştı 22 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ben Fenerliyim ama hakemler bizim evladımız kol kırılır yen içinde kalır. mourinho nun taleplerini kaale alıyor UEFA malesef 5 14 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    Görecez şimdi fetösaray ı.. Verdiğiniz rüşvetler bir bir ortaya çıkacak. Ülkenin yüz karası gese. 9 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray bu ülkede beka sorunudur 3 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burağın bacısı uefa Başkanına bile verse artık sizi kimse kurtaramaz oe 5saraylı 1 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burak bacın Besiktaslilarla fenerlilerin kucağında turnike yapıyoruz her gece 0 0 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    bizim hakemleri inceleyen bilim adamları ya öldü ya kör oldu yada kafayı yedi hiç birisi işin içinden çıkamadı. 0 0 Yanıtla
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