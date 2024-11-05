Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor

Spor

FIFA kokartlı eski Türk hakem Mustafa Çulcu, Süper Lig ve hakemleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İNCELEME TAVSİYESİNDE BULUNMUŞ

Çulcu, FIFA Hakem Kurulu Başkanı ve UEFA Hakem Kurulu Üyesi Pierluigi Collina'nın Galatasaray ile Beşiktaş arasında Trendyol Süper Lig'de oynanan müsabakayı izlediği, hakem yönetiminden rahatsız olduğu ve bu konuda bir dönem Türkiye'de MHK danışmanlığını da yapan UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'ye inceleme tavsiyesinde bulunduğunu öne sürdü.

Çulcu'nun iddiası şöyle;

"Collina, Galatasaray - Beşiktaş maçını izledi. Collina 'Bu nasıl bir hakemlik, çağ dışı bir hakemlik." yorumunu yaptı. Roberto Rosetti ile görüşerek "Bu hakemi ve bu maçı inceleyin, irdeleyin." ifadelerini iletti."