Bonservisi sudan ucuz! Trabzonspor, Cabral\'ı kadrosuna kattı

Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, transferde mutlu sona ulaştı.
A Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor, bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Sidny Cabral transferini bitirdi. Bordo-mavililerin Benfica'nın 23 yaşındaki sağ beki için Portekiz kulübüyle yaptığı yazışmaları olumlu olarak tamamladı.
Haberde, Trabzonspor'un bu transfer için Benfica'ya 6 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği ve Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı.
Karadeniz devinin, ülkesi Yeşil Burun Adaları ile Dünya Kupası'na gitmeden önce Cabral'ı çarşamba günü saat 13.00 sularında İstanbul’a getireceği ve resmi imzayı attıracağı vurgulandı.
