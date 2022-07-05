BORUSAN OTOMOTİV MOTORSPORT'TA HEDEF TÜM KATEGORİLERDE ŞAMPİYONLUK

Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarında mücadele ettiği tüm kategorilerde podyuma çıkma başarısı gösteren Borusan Otomotiv Motorsport karting takımı BOM Karting, Tuzla Karting Park Pisti'ndeki 3'üncü ayak yarışlarında da iddiasını sürdürdü.

Motor sporlarına genç sporcular kazandırmak ve sporun altyapısının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılında kurulan BOM Karting Takımı, 2-3 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Motul Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışlarında da hız kesmedi. Mini Kategoride Rüzgar Evci ve Teoman Hoskin, Senior Kategoride Kerim Sulyak ve Ayda Biter, Master Kategoride ise pilot Aytaç Biter gösterdikleri performanslarla alkış topladı. Yarışlar öncesinde sporcular, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

BOM Karting Takımı'nın kurulma amaçlarından bahseden takım yöneticisi Muratcan Eğilmez, "Takımımızı aslında 2020 yılında pandemiyle beraber kurmuştuk. Ancak o sene sadece antrenmanlarımızı yapabildik. 2021 yılında ise 3 kadın pilotumuz vardı. 2'si mini, 1'i senior kategorideydi. Mini kategoride sporcularımız ilk 2 sırayı aldı. Senior kategoride de Ayda Biter, ikinci oldu. 2022 yılında takımımız büyüdü. Şu anda 5 pilotumuz var. En gencimiz 9 yaşında. Mini kategoride Teoman ve Rüzgar ile Senior kategoride Ayda ve Kerim ile yarışıyoruz. Master kategoride ise daha önce Avrupa'da yarışmış ve kupaları kazanmış ayrıca Türkiye şampiyonlukları olan Aytaç Biter ile yarışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU SENEKİ HEDEFİMİZ İSE KATILDIĞIMIZ BÜTÜN KATEGORİLERDE ŞAMPİYON OLMAK"

Kartingin Türkiye'de önümüzdeki yıllarda daha da çok gelişeceğini ifade eden Muratcan Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde daha çok karting takımının olmasını istiyoruz, bu yüzden takımımızı kurduk. Katılım arttıkça rekabetin de buna paralel olarak artacağını ve böylelikle Türkiye'ye motor sporlarında daha büyük başarılar geleceğini düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcular yetiştirmek ve onları gidebilecekleri en üst seviyeye kadar desteklemek istiyoruz. Aslında 2020 yılında kurulmayı planlamıştık. Maalesef pandemiyle birlikte, bütün spor aktiviteleri durdu. Hepimiz evlerimizde kaldık. Sadece izin verilen günlerde antrenmanlarımızı yapabildik. 2021 sezonuna 2020 yılında hazırlandık. Kötü geçirdik diyemem. İlk sezonumuzu takımlar ikincisi olarak bitirdik. Diğer takımlar uzun senelerdir buradalar. İlk sezonumuzu ikinci sırada bitirmek bizim için çok özeldi. Bu seneki hedefimiz ise katıldığımız bütün kategorilerde şampiyon olmak ve takımlar birinciliğini elde etmek. En kısa zamanda takım olarak yurt dışında pilotlarımızı hem karting hem GT4'e çıkartmak istiyoruz. Bunun yanında gidebildikleri en yüksek seviyeye kadar onlara destek olmak hedeflerimizden bir tanesi"

KERİM SULYAK: 7 YAŞINDAYKEN PİST ŞAMPİYONASI'NDA YARIŞTIM

Henüz 6 yaşında Go Kart'a bindiğini, 7 yaşında da pist şampiyonasında yer aldığını ifade eden Kerim Sulyak, 2022 yılında Senior kategoride birinci sırada yer alıyor. Uzun zamandır yarıştığını ve pistler konusunda tecrübe kazandığını dile getiren Kerim Sulyak, "Şampiyona şu ana kadar bizim için çok iyi gidiyor. Takımla birlikte taş üstüne taş koyuyoruz. Her yarışta kendimizi geliştirmeye ve tecrübe kazanmaya bakıyoruz. Son 2 ayak bizim için çok iyiydi. Bu ayakta da elimizden geleni yapacağız. Bunun sonrasında da 4 yarışımız daha var. Umarım onları da iyi bitiririz. 6 yaşında Go-Kart'a binmeye başladım. 2014 yılında 7 yaşındayken pist şampiyonasında yarıştım. Yani 8-9 senedir bu işi yapıyorum. Pistler konusunda da tecrübeliyim" dedi.

"FORMULA 1'E KADAR GİTMEK İSTİYORUM"

Kısa ve uzun vadedeki hedeflerinden de bahseden Kerim Sulyak, "Öncelikli hedefimiz bu sezonu güzel bir şekilde, şampiyon olarak tamamlamak. Gelecek sene pist şampiyonasına katılma hedefim var. Sonrasında ise Cem Bölükbaşı gibi adım adım giderek, GT4'ten Formula'ya geçip, oradan da Formula 1'e kadar gitmek istiyorum. Benim bu sene Borusan Otomotiv Motorsport ile ilk senem. Bana çok yardımcı oluyorlar. Hep beraber güzel bir sezon geçiyoruz. Bunun devamını getireceğimize eminim. Takımıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu

AYTAÇ BİTER: TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI'NI ÖNEMSİYORUM.

Daha önce Türkiye ve Avrupa'da birçok başarı yakalayan Aytaç Biter, 2008 yılından beri Borusan Otomotiv Motospor (BOM) adına yarıştığını söyledi. Aynı zamanda kızı Ayda Biter de aynı şampiyonada senior kategoride şampiyonluk mücadelesi veren Aytaç Biter, "Karting bu işin okulu. Bence herkesin motor sporlarına başlaması gereken nokta. Türkiye'nin, dünyanın en iyi pilotları kartingden yetiştiler. O anlamda Türkiye Karting Şampiyonası'nı önemsiyorum. Ben 2008 yılından beri BOM adına yarışıyorum. Daha önce Türkiye pist şampiyonluğum oldu. Avrupa ikinciliğimiz, İtalya'da takım olarak birinciliğimiz var. Kızım da Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarıştığı için, karting ile dönmek benim için ayrı bir keyif oldu. Şu ana kadar sonuçlardan da memnunuz. Çok sevdiğim, bağlı olduğum bir spor olduğu için aynı şekilde kızımın sevmesinden de keyifliyim. Onun da bu sporu yapıyor olması gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

TEOMAN HOSKİN: HEDEFİM FORMULA 1'E GİTMEK

2020-21 Karting Şampiyonası'nda mini kategoride 2'nci olan Teoman Hoskin, gelecekte hedefinin Formula 1'de Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. Bu sezonki yarışları da değerlendiren genç pilot, "Bu sene başlangıcım biraz zor oldu. Biraz ceza yedim. Geçen yarışta da sıralamam biraz kötüydü, bazı teknik sorunlar yaşadım. Bu yarışa birinci sırada başladım. İkinci yarışa da birinci sırada başlayacağım. Benim hedefim Formula 1'e gitmek. Orada yarışmak ve şampiyonluk kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

BOM Karting takımındaki en küçük sporcu olan 9 yaşındaki Rüzgar Evci, "Çok heyecanlıyım. Yarışa üçüncü sırada başlayacağım. Birinci olmaya çalışacağım. Daha önce ilk ayağı birinci sırada tamamladım. Bundan sonraki ayaklarda da hedefim bu" şeklinde konuştu.

AYDA BİTER: ŞAMPİYONADA BÜYÜK BİR ÇEKİŞME VAR

Türkiye Karting Şampiyonası'nda klasmanlarda büyük bir çekişme olduğunu belirten Ayda Biter, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sezon takımla birbirimize alıştık. Şimdi bir aile gibiyiz. Bu sezonun çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Biz Senior kategoride kadınlar, erkekler karışık yarışıyoruz. Ancak aynı zamanda kadınlar şampiyonası da var. Orada büyük bir çekişme var. Ben ikisinde de başarılı olmak için mücadele ediyorum."