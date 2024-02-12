Bozüyük'te Posta Güvercini Yarışmasının Kupa Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Bozüyük'te Posta Güvercini Yarışmasının Kupa Töreni Düzenlendi

Bozüyük\'te Posta Güvercini Yarışmasının Kupa Töreni Düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Posta Güvercini Sevenler Derneği, posta güvercini yarışlarında dereceye giren güvercin sahiplerine yönelik kupa töreni düzenledi. Törende konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, katılımcılara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

12.02.2024 14:12  Güncelleme: 14:16
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Posta Güvercini Sevenler Derneği, posta güvercini yarışlarında dereceye giren güvercin sahiplerine yönelik kupa töreni düzenledi.

Bozüyük, Bursa, Kütahya ve Eskişehir'den gelen katılımcılarında yer aldığı yarışma sonrasında dereceye giren 60 kişiye kupaları Bozüyük Yeşilkent Ütopya Düğün Salonu'nda yapılan kupa töreniyle takdim edildi. Törende konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu "Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen değerli misafirlerimiz; burada sizlerle birlikte olmaktan hem gurur hem onur duyuyorum. Bende çocukluğumda güvercin seven, güvercin yetiştiren ama sizin gibi posta güvercini değil süs güvercinlerine çok zaman ayırmış bir arkadaşınızım. Onun için böyle günlerde sizlerin değerini, yaptıklarınızı, çabalarınızın değerini çok iyi biliyorum. Önümüzdeki yıllarda da yine böylece birlikte oluruz inşallah" dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca yarışlarda derece alan herkesi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Törende Dernek Başkanı İrfan Meriç, Başkan Bakkalcıoğlu'na yarışmaya sağladığı katkı nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra dereceye giren yarışmacılar kupalarını Başkan Bakkalcıoğlu'nun elinden aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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