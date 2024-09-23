Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü

Geniş Video İzle

Brezilya'da Amerikan futbolu takımı Coritiba Crocodiles'ın otobüsü devrildi. Rio de Janeiro'ya şampiyona maçına gitmekte olan takımın üç oyuncusu hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı. Hayatını kaybeden oyuncuların Daniel Cross, Lucas Barros ve Lucas Padilha olduğu sosyal medya üzerinden duyuruldu. Yaralıların hastanede tedavi gördüğü ve kazanın nedeninin araştırılacağı belirtildi. Kaza nedeniyle şampiyona maçı iptal edildi.

23.09.2024 16:00  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da korkunç bir trafik kazası yaşandı. Rio de Janeiro'ya şampiyona maçına gitmekte olan Amerikan futbolu takımı Coritiba Crocodiles'ın otobüsü devrildi. Kazada üç oyuncu hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı.

Coritiba Crocodiles takımı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden oyuncuların Daniel Cross, Lucas Barros ve Lucas Padilha olduğunu duyurdu. 20 yaşındaki geniş alıcı Lucas Barros'un yakın zamanda NFL'in Brezilya'daki ilk maçından paylaşım yaptığı belirtildi.

Takım yönetimi, "Kalbimiz acıyla dolu. Bu trajedi karşısında tüm çabalarımız, takım üyelerine ve ailelerine destek olmaya odaklanmıştır," açıklamasında bulundu. Kaza nedeniyle şampiyona maçı iptal edildi.

Yerel yetkililer, yaralıların hastanede tedavi gördüğünü ve kazanın nedenini araştıracaklarını bildirdi. Bu elim olay, Brezilya'da spor camiasını derinden etkiledi.

Bu trajik kaza, geçtiğimiz aylarda İngiltere'de yaşanan benzer bir olayı hatırlattı. South Shields FC taraftarlarını taşıyan bir minibüs, West Yorkshire'da devrilmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Bu kazada da yedi kişinin ciddi şekilde yaralandığı açıklanmıştı.

Her iki kaza da spor takımlarının ve taraftarların güvenli seyahati konusunu gündeme getirdi. Yetkililerin, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri alması bekleniyor.

Coritiba Crocodiles takımı, hayatını kaybeden oyuncularının anısına saygı gösterirken, Brezilya Amerikan futbolu camiası da büyük bir üzüntü içinde. Kaza sonrası lig yönetiminin alacağı kararlar ve güvenlik önlemleri merakla bekleniyor.

Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü
Brezilya\'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü

Rio De Janeiro, Sosyal Medya, Güvenlik, Brezilya, 3-sayfa, Futbol, trafik, Medya, Dünya, Spor, Rio, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 182’ye yükseldi, 700’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 182'ye yükseldi, 700'den fazla yaralı var
13:48 Narin’in abisinin kolundaki izler kime ait Adli Tıp raporu açıklandı Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 16:53:30. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement