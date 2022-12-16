Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi, futbol efsanesinin tüm özel hayatını açığa çıkardı - Son Dakika
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Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi, futbol efsanesinin tüm özel hayatını açığa çıkardı

16.12.2022 15:05

Brezilya'nın futbol efsanesi Ronaldinho'nun özel hayatı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sevgilisinin annesi olan Maria isimli kadın, efsane futbolcunun iki sevgilisiyle birlikte yaşadığını ileri sürdü.

Brezilya ve dünya futbolunun efsanelerinden olan ve 2015 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Ronaldinho için İngiliz basınında oldukça dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Ronaldinho'nun uzun süredir ikinci bir sevgilisi olduğunu söyleyen Maria, efsane futbolcunun sevgilileriyle aynı evde farklı yataklarda birlikte olduğunu söyledi.

"YATAKLAR ARASI GEÇİŞ YAPIYORDU"

Ronaldinho'nun her gece iki sevgilisinin yatakları arasında geçiş yaptığı iddia edilen durumu ilk duyduğunda Priscilla'nın kendisine anlattıklarına inanmadığını söylerken, "Onlara eşit miktarda para harcar ve adil bir hediye payı verirdi, Priscilla böyle bir şeye karışacak şekilde yetiştirilmedi. Ona çok aşık olduğu için durumu kabul etti." ifadelerini kullandı.

"İKİSİNE DE AYNI MİKTARDA PARA VERİRDİ"

Ronaldinho'nun her iki sevgilisi için ayrı bir yatak odası olduğunu söyleyen Maria, "Kendisi ve Priscilla için bir yatak odası, kendisi ve Beatriz için başka bir yatak odası vardı. Asla aynı yatakta birlikte olmayacaklardı. Bir gün Priscilla'nın, ertesi gün Beatriz'in olacaktı. İkisine de her ay aynı miktarda para verirdi ve aynı hediyeleri verirdi. Bir keresinde ikisine de Rolex saat vermişti." ifadelerini kullandı.

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