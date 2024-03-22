Brezilyalı eski futbolcu Robinho İtalya'da tutuklandı

İbrahim Üzülmez: "Misafir gelmiş bir kulübenin önünde o kadar hareketler yapılır mı?"

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Öz eleştirimi yapıyorum, 'Ne gerek var İbo' diyorum ama misafir gelmiş bir kulübenin önünde de o kadar hareketler yapılır mı? Orada da bize hak versinler.